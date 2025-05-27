Украина сертифицировала более 100 операторов гуманитарного разминирования

В Украине сертифицировано более 100 операторов противоминной деятельности, выполняющих гуманитарное разминирование. Среди них 93 – отечественные компании и структуры, 8 – иностранные представительства, а также 32 правительственных оператора, в том числе аварийно-спасательные отряды ГСЧС, воинские части Государственной специальной службы транспорта и Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

Операторы разминирования в Украине

За пять месяцев этого года количество операторов противоминной деятельности в Украине выросло более чем на треть. Это способствует ускорению и увеличению объемов очищения территорий. Также была упрощена процедура сертификации операторов, внедрены программы компенсации стоимости разминирования и усилено сотрудничество с международными партнерами, отмечают в пресс-службе.

Всего операторы получили 440 сертификатов на разные виды работ.

Больше всего сертификатов выдано на выполнение полевых работ:

нетехническое обследование – 85 операторов;

техническое обследование – 75;

ручное разминирование – 75;

очищение районов ведения боевых действий – 74.

Для работы с использованием машин и механизмов имеют соответствующие сертификаты 22 оператора.

Сертификат на обезвреживание мин и взрывоопасных остатков войны получили 34 оператора ГТД. Две иностранные организации и одна отечественная работают с кинологическими расчетами по выявлению ВНП.

А подводное разминирование могут проводить три правительственных оператора и два частных.

О разминировании

Ранее сообщалось, что украинские военные будут учиться разминированию при поддержке американской компании Tetra Tech. Подготовка пройдет на базе учебно-испытательного комплекса по развитию новейших технологий в сфере противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности.

Кабмин упростил сертификацию операторов противоминной деятельности, разрешив подавать документы через портал "Дія" и урегулировав рассмотрение апелляций и жалоб о нарушении прав третьих лиц.