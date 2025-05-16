Сертификация операторов противоминной деятельности станет доступна через "Дію": что известно

Кабмин упростил сертификацию операторов противоминной деятельности (ПМД), разрешив подавать документы через портал “Дія” и урегулировав рассмотрение апелляций и жалоб о нарушении прав третьих лиц.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Как изменится сертификация операторов ПМД

"Принятые сегодня изменения – это следующий этап внедрения экспериментального проекта сертификации операторов через портал "Дія". В конце прошлого года мы внесли рамочные изменения, которые позволили начать работу над технической частью проекта, а сегодня подробно прописали ключевые процессы сертификации", – сказал замминистра экономики Украины Игорь Безкаравайный.

Обновленное постановление предусматривает новые основания для приостановки действия сертификата соответствия: в частности, если оператор противоминной деятельности не выполняет работу по назначению в течение двух лет, сертификат может быть приостановлен.

Введен механизм внепланового мониторинга операторов с четко определенными основаниями для его проведения. Проверки будут охватывать только те аспекты, непосредственно касающиеся причины проверки. Например, в случае инцидента с взрывоопасными предметами будет проанализировано соблюдение протоколов безопасности и квалификация персонала, но не финансовая документация.

Изменения преследуют цель унифицировать процесс сертификации, сделать его более прозрачным и действенным, повысить эффективность операторов и обеспечить им возможность обжалования решений сертификационных органов.

О разминировании

Ранее сообщалось, что украинские военные будут учиться разминированию при поддержке американской компании Tetra Tech. Подготовка пройдет на базе учебно-испытательного комплекса по развитию новейших технологий в сфере противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности.

В марте 2025 года подразделения разминирования Минобороны Украины очистили 7598.23 га деоккупированных территорий от взрывоопасных предметов. Украина надеется вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами земель в хозяйственное использование в течение 10 лет.