В марте 2025 года разминировано около 7,6 тыс. га деоккупированных территорий

В марте 2025 года подразделения разминирования Минобороны Украины очистили 7598.23 га деоккупированных территорий от взрывоопасных предметов.

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Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Основные цифры

В частности, в течение месяца было очищено:

6 927.45 га земель сельскохозяйственного назначения;

22.93 км автомобильных дорог;

5.7 км линий электропередачи;

25.1 км железной дороги;

5.71 га жилых участков

В течение указанного периода саперы обнаружили и обезвредили 3966 взрывоопасных объектов. С начала широкомасштабного вторжения общее количество уничтоженных опасных предметов достигло 430 050 человек.

К концу марта количество сертифицированных операторов противоминной деятельности возросло до 87 человек, среди которых 4 новых специалиста присоединились к рядам за последний месяц.

Потребности в разминировании

Напомним, партнеры предоставят Украине 700 млн евро на разминирование до 2034 года. Бюджет на 2025 год запланирован на уровне 130 млн. евро.

Для украинских саперов внедряется курс подготовки специалистов по разминированию по уровням EOD 1-3, который будут преподавать ветераны армий стран-членов НАТО.

Заметим, что Минобороны работает над обеспечением равных возможностей в доступе к работе в сфере противоминной деятельности. Более трети специалистов противоминной деятельности в Украине составляют женщины.