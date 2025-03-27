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ВСУ получили на вооружение отечественный набор для разминирования: какие характеристики
Минобороны утвердило и допустило в эксплуатацию в Вооруженных силах Украины отечественный индивидуальный набор для разминирования КР-04.
Об этом сообщили в Главном управлении по обеспечению жизненного цикла вооружения и военной техники.
Характеристики набора
Индивидуальный набор включает модули и устройства для выполнения задач по поиску, маркировке и обезвреживанию взрывоопасных предметов в различных условиях, таких как открытые территории, здания, автомобильный транспорт и т.п.
При компактном размере и небольшом весе индивидуальный набор для разминирования имеет функциональную комплектацию.
В частности, в наборе присутствует:
- обжим сапера;
- щуп;
- крючья-кошки;
- шнур-паракорд;
- сапка сапера;
- универсальный ключ для деактивации взрывателей;
- маркеры для маркировки проходов;
- предохранительные чеки;
- изолирующая лента.
Комплектующие набора размещены в сумке специальной формы и спецкрепления. Это позволяет эргономично размещать набор на защитном снаряжении военнослужащего.
Об украинском оружии
Теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.
В течение 2024 года Министерство обороны Украины кодифицировало и разрешило к использованию в Силах обороны около 30 новых образцов стрелкового вооружения и почти 10 видов гранатометов.