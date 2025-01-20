Минобороны кодифицировало более 40 новых образцов оружия для Сил обороны в 2024 году

В течение 2024 года Министерство обороны Украины кодифицировало и разрешило использовать в Силах обороны около 30 новых образцов стрелкового вооружения и почти 10 видов гранатометов.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Среди кодифицированных образцов есть пистолеты, пулеметы, штурмовые и снайперские винтовки от ведущих оружейных компаний Германии, Чехии, Бельгии, США и других стран. Украинские производители также присоединились к разработкам, в частности, представив универсальную винтовку-дробовик, которая эффективна как против вражеской пехоты, так и дронов.

Гранатометы, кодифицированные в 2024 году, соответствуют стандартам НАТО и имеют калибры 40 и 84 мм. Среди них есть ручные и подствольные гранатометы, в том числе разработки украинских предприятий.

По словам первого заместителя министра обороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка, современное стрелковое вооружение значительно расширяет возможности украинских военных.

"Современное стрелковое оружие и гранатометы от ведущих мировых производителей вооружения и отечественных оружейников позволяют нашим воинам стрелять точнее, поражать врага на больших расстояниях. Лучшие характеристики оружия, большая надежность – это те факторы, от которых зависят и результаты выполнения боевых задач, и наших воинов", — подчеркнул он.

Западное вооружение в боевых условиях

Украинские военные отмечают высокую эффективность стрелкового оружия западного производства, которое демонстрирует лучшую точность, большую дальность стрельбы, удобство в использовании и эргономику.

Штурмовые винтовки натовского калибра 5.56x45 мм имеют значительное преимущество по сравнению с советскими патронами 5.45x39 мм.

В то же время, западное оружие выделяется высоким качеством изготовления, значительно превосходящим уровень советских и российских образцов.

Решение об интеграции современного стрелкового вооружения и гранатометов позволяет Украине повысить уровень вооруженности войска и его боеспособность.

Добавим, что по состоянию на начало 2024 года в Министерстве обороны, Вооруженных силах и других составляющих оборонного сектора Украины было введено уже 309 стандартов НАТО – больше, чем принято в некоторых государствах-членах НАТО, присоединившихся к Альянсу во время последней волны расширения.