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Промышленность
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Минобороны в 2024 году позволило использование более 200 образцов автотехники для Сил обороны

Минобороны в 2024 году позволило использование более 200 образцов автотехники для Сил обороны
Фото: Минобороны

В 2024 году Министерство обороны Украины кодифицировало и разрешило для использования в Силах обороны более 200 образцов автотранспорта.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Около половины утвержденных транспортных средств – отечественного производства, что значительно превышает показатели предыдущих двух лет вместе взятых.

"Среди кодифицированных образцов есть, в частности, легкие тактические авто, пикапы, машины технической помощи, мобильные мастерские, автомобили логистики и другие транспортные средства, произведенные украинскими и иностранными автомобилестроительными компаниями", — отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Среди производителей техники, прошедшей кодификацию, украинские предприятия, а также международные компании, в частности MAN, Iveco, Scania, Volvo, DAF, Peugeot, Toyota, Mitsubishi и т.д.

Добавим, за прошедший год Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны более 900 образцов вооружения и военной техники (ОВТ), из которых более 600 – отечественного производства.

Кроме того, было допущено к эксплуатации в Вооруженных силах Украины более 20 образцов специальной легкой автомототехники, предназначенной для передвижения по пересеченной местности и выполнения задач на воде.

Также ведомство разрешило использование украинских мобильных модулей технического обслуживания, предназначенных для   ремонта вооружения и военной техники в полевых условиях

Автор:
Татьяна Гойденко