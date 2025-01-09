Минобороны в 2024 году позволило использование более 200 образцов автотехники для Сил обороны

В 2024 году Министерство обороны Украины кодифицировало и разрешило для использования в Силах обороны более 200 образцов автотранспорта.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Около половины утвержденных транспортных средств – отечественного производства, что значительно превышает показатели предыдущих двух лет вместе взятых.

"Среди кодифицированных образцов есть, в частности, легкие тактические авто, пикапы, машины технической помощи, мобильные мастерские, автомобили логистики и другие транспортные средства, произведенные украинскими и иностранными автомобилестроительными компаниями", — отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Среди производителей техники, прошедшей кодификацию, украинские предприятия, а также международные компании, в частности MAN, Iveco, Scania, Volvo, DAF, Peugeot, Toyota, Mitsubishi и т.д.

Добавим, за прошедший год Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны более 900 образцов вооружения и военной техники (ОВТ), из которых более 600 – отечественного производства.

Кроме того, было допущено к эксплуатации в Вооруженных силах Украины более 20 образцов специальной легкой автомототехники, предназначенной для передвижения по пересеченной местности и выполнения задач на воде.

Также ведомство разрешило использование украинских мобильных модулей технического обслуживания, предназначенных для ремонта вооружения и военной техники в полевых условиях