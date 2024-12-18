ВСУ будут использовать бесшумный транспортер CRAB-LS: чем он особенный

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к поставке украинский универсальный наземный роботизированный комплекс CRAB-LS.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

CRAB-LS предназначен для выполнения задач прежде всего логистического обеспечения. Речь идет о доставке на позиции необходимых средств, боеприпасов, снаряжения и эвакуации раненых.

Кроме того, CRAB-LS можно использовать для установки боевых модулей и в качестве транспортера в опасных зонах.

Комплекс обладает бесшумным высокотяговым электрическим двигателем и вездеходными шинами, позволяющими преодолевать песчаные насыпи, болотистые участки, неглубокие рвы и препятствия.

"Комплексы CRAB-LS уже выполняют в Силах обороны разные задачи. Эвакуировали десятки раненых и доставили десятки тонн грузов (боекомплекты, провизию) в районе интенсивных боевых действий, чем сохранили жизнь не одного военного", — подчеркнули в Минобороны.

Там добавили, что также есть пример применения платформы в качестве наземного дрона-камикадзе.

Ранее сообщалось, что украинские оружейники усилили огневую мощность бронетранспортера М113, который Силы обороны получают в рамках международной помощи. Они изготовили дистанционно управляемый модуль Таврия 14.5/7.62 и установили броню этого БТР.