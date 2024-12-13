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Украинские оружейники усилили бронетранспортер М113 новым боевым модулем

бронетранспортер М113
Украинские оружейники усилили бронетранспортер М113 новым боевым модулем. Фото: Минобороны

Украинские оружейники усилили огневую мощность бронетранспортера М113, который Силы обороны получают в рамках международной помощи.

Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, сообщает Министерство обороны.

Как пояснил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков, благодаря новому модулю, состоящему из двух пулеметов калибра 14.5 и 7.62 мм, пулеметчик ведет огонь изнутри бронемашины, наблюдая за полем боя через монитор.

В оборонном ведомстве отмечают, что до этого основным вооружением М113 был пулемет калибра 12.7 мм. Пулеметчик работал по целям из малозащищенной позиции на броне.

Напомним, в сентябре Литва отправила в Украину бронетранспортеры М113 для разминирования.

Автор:
Ольга Колесниченко