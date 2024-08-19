Минобороны допустило к поставке в ВСУ шведский БТР с авиационной пушкой

В Министерстве обороны был допущен к поставке шведский бронетранспортер PbV 302, разработанный компанией Hägglund & Söner.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что эта бронемашина находилась на вооружении шведской армии до 2014 года, и применялась во время боевых действий в Боснии и Косово.

Технические характеристики БТР PbV 302

Бронетранспортер весом более 13 тонн имеет широкие гусеницы, благодаря которым оказывает давление на грунт меньше, чем трактор. Это позволяет бронемашине двигаться по сложному бездорожью, мягким и сыпучим грунтам, в частности, по болоту и пескам, а также преодолевать водные препятствия.

Вооружен шведский бронетранспортер 20-мм автоматической пушкой Hispano-Suiza, устанавливавшейся также и на самолеты.

Шведские PbV 302 также имеют дополнительное усиление бронирования внутренним противообломочным зарядом и внешними керамическими элементами. Лобная броня выдерживает прямое попадание 20-миллиметрового снаряда.

Кроме того, как отмечают в Минобороны, шведский БТР имеет дизельный двигатель мощностью 270 лошадиных сил, разгоняющий боевую машину до скорости более 60 километров в час.

Напомним, в апреле Германия передала Украине пакет военной помощи, в который вошли, среди прочего, 10 бронетранспортеров Marder с боеприпасами и запчастями. В том же месяце Украина получила от Литвы командно-штабные бронетранспортеры М577 .