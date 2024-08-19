Минобороны впервые закупило пикапы для ВСУ на сумму 153 млн грн

Госпредприятие "Агентство оборонных закупок" Министерства обороны впервые закупило для ВСУ 154 пикапа Great Wall Wingle 5. Автомобили отвечают всем техническим требованиям и уже активно используются подразделениями Сил обороны Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что в тендерах на закупку пикапов соревновались 11 участников. Поставщик победил с ценой 996 тыс. грн за авто, включая НДС.

Общая сумма заключенных контрактов составила 153 млн грн, из которых около 40 млн грн составляют пошлины, налоги и сборы, которые вернутся в бюджет страны.

Пикапы мощностью 143 лошадиные силы

Сообщается, что пикапы имеют полный привод и дизельный двухлитровый двигатель мощностью 143 лошадиные силы, соответствующий стандарту ЕВРО-4 и соединенный с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Автомобили могут взять на борт до 5 человек и груз массой до 1 тонны, а также буксировать прицеп массой 0,85 тонны.

Кроме того, в кузове можно разместить до 4 человек личного состава и дополнительное оборудование под вооружение.

Как отмечают в Минобороны, работа мобильных групп, доставка грузов и боеприпасов, эвакуация раненых — для всех этих задач решающее значение имеет наличие проходного транспорта.

«В закупке пикапов для нас было критически важно убедиться в соответствии авто всем требованиям, которые передали к нам военные, и одновременно обеспечить высокую конкуренцию и максимально эффективное использование каждой гривны», — подчеркнула директор "Агентства оборонных закупок" Марина Безрукова.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России Министерство обороны Украины официально зарегистрировало, внесло в свой реестр и допустило в эксплуатацию около 20 образцов боевых бронированных машин, созданных по принципу MRAP (Mine Resistant Ambush Protected), обеспечивающих защиту от мин и засад.