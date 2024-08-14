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Минобороны пополнило государственный бюджет на 24,7 миллиона гривен путем переработки уничтоженной техники
Министерство обороны Украины пополнило государственный бюджет на 24,7 миллиона гривен благодаря переработке драгоценных металлов, изъятых из уничтоженной боевой техники. Об этом сообщило министерство на своей странице в Telegram.
Отмечается, что на территориях, где хранится уничтоженная техника, а также в специально определенных воинских частях ВСУ, накоплено 1000 тонн металлолома с содержанием драгоценных металлов.
В составе металлолома обнаружено 100 кг золота, 1900 кг серебра и 25 кг платины. Переработка металлов производится через специализированные частные предприятия.
По информации начальника Управления отчуждения и утилизации избыточного военного имущества полковника Олега Коваля, с начала года Минобороны уже получило 24,7 млн. грн. от переработки драгоценных металлов, и планирует до конца года дополнительно получить не менее 18 млн. грн.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
В то же время, согласно нормативам НБУ, 80% дохода от золота и платины, а также 50% от серебра поступают в государственный бюджет, тогда как оставшиеся средства остаются на специальном фонде Минобороны для нужд Вооруженных сил.