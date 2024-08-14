Міноборони поповнило державний бюджет на 24,7 млн грн шляхом перероблення знищеної техніки

Міністерство оборони України поповнило державний бюджет на 24,7 мільйона гривень завдяки переробці дорогоцінних металів, вилучених із знищеної бойової техніки. Про це повідомило міністерство на своїй сторінці у Telegram.

Зазначається, що на територіях, де зберігається знищена техніка, а також у спеціально визначених військових частинах ЗСУ накопичено 1000 тонн металобрухту з вмістом дорогоцінних металів.

У складі металобрухту виявлено 100 кг золота, 1900 кг срібла та 25 кг платини. Переробка металів проводиться через спеціалізовані приватні підприємства.

За інформацією начальника Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна полковника Олега Коваля, з початку року Міноборони вже отримало 24,7 млн грн від переробки дорогоцінних металів, і планує до кінця року додатково отримати не менше 18 млн грн.

Водночас згідно з нормативами НБУ, 80% доходу від золота та платини, а також 50% від срібла надходять до державного бюджету, тоді як решта коштів залишаються на спеціальному фонді Міноборони для потреб Збройних сил.