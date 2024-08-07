Українські виробники забезпечують 70% контрактів на озброєння для ЗСУ

У 2024 році українські виробники постачають 70% вартості контрактів на зброю для Збройних Сил України. Про це повідомив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков, зазначивши, що ця частка може змінюватися залежно від потреб та можливостей виробництв. Про це йдеться на сайті Міноборони.

Зазначаєтья, що закупівлю зброї для ЗСУ здійснює Агенція оборонних закупівель (АОЗ). Наразі АОЗ активно співпрацює з міжнародними виробниками зброї та вже уклала понад 20 контрактів з компаніями з 10 країн, переважно з Європи та США.

Водночас очільниця АОЗ Марина Безрукова підкреслила, що Агенція укладає контракти тільки на озброєння, яке пройшло кодифікацію Міністерства оборони. Вона порадила виробникам надавати техніку військовим для зворотного зв’язку, оскільки техніка з високим запитом на фронті проходить кодифікацію швидше.

Щодо термінів постачання техніки до бойових підрозділів, очільниця АОЗ пояснила, що це залежить від умов постачання та логістики. Наприклад, закуплені БПЛА DJI Mavic швидко потрапляють на фронт, тоді як виробництво нової техніки потребує більше часу.

Раніше повідомлялось, що "Агентство оборонних закупівель" Міністерства оборони України уклало контракти з 102 вітчизняними компаніями, з яких 45% займаються виробництвом безпілотних літальних апаратів.

Також у травні Агентство оборонних закупівель нещодавно вперше оголосило конкурентні торги в закритому режимі через Prozorro на закупівлю 20 тис. дронів, з орієнтовною вартістю до 3 млрд грн.