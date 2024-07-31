Як заробити на тиловому забезпеченні армії: МОУ запустило платформу для бізнесу

Постачальники одягу, харчування, будматеріалів і всього, що потрібно в тилу, тепер можуть надавати свої послуги завдяки новій платформі ПартнерMOD, яку запустило Міністерство оборони. Про це стало відомо під час прес-конференції міністра оборони України Рустема Умєрова.

Основне призначення платформи – розширення кола постачальників, залучення нових учасників ринку та забезпечення прозорості підготовки та участі в тендерах закупівельної агенції "Державний оператор тилу".

На сайті постачальники можуть подавати заяви на перевірку зразка речового майна, передання зразка-еталону або проведення дослідних випробувань, а також на отримання роз'яснень. Зазначається, що всі заявки, подані через портал, офіційно приймаються.

Як працює платформа ПартнерMOD

Державне підприємство «Державний оператор тилу» або Державна спеціальна служба транспорту оголошують процедуру спрощеної закупівлі.

Виробник або постачальник звертається до Головного Управління розвитку матеріального забезпечення із заявою та додатками. Після цього відбувається опрацювання документів, перевірка зразка та реєстрація заяви комітетом Головного Управління розвитку матеріального забезпечення.

Після розгляду заяви готується акт про відповідність або невідповідність. У разі відповідності акт видається представнику виробника або постачальника.

Відправка заяв онлайн

На платформі ви можете подати наступні типи заяв:

Заява на перевірку зразка: для отримання Акту відповідності предмета речового майна.

Заява на передачу зразка-еталону: для передачі зразка-еталону предмета речового майна.

Заява на проведення випробувань: для організації військових (дослідних) випробувань предмета речового майна.

Заява на роз'яснення: для отримання роз'яснень щодо технічних специфікацій або інших питань.

Заповнити відповідні заяви можна на платформі ПартнерMOD за посиланням.

Нагадаємо, з грудня 2023 року в Україні працює нова закупівельна агенція "Державний оператор тилу" (ДОТ). Агенція створена за міжнародними стандартами та принципами НАТО з метою усунення проблеми нечесних закупівель у оборонній сфері.

ДОТ відповідає за всі тилові закупівлі для Збройних Сил України, включаючи харчі, одяг, пально-мастильні матеріали, бронежилети та каски.

Скандальні закупівлі Міноборони

У січні 2023 року Міноборони потрапило у скандал через матеріал журналістів про те, що відомство закуповує харчі для низки військових частин у 2-3 рази дорожче, за ринкову вартість. Наприклад, Міноборони нібито законтрактувало яйця за ціною 17 грн за штуку, водночас роздрібна ціна у магазинах Києва становила приблизно 7 грн за штуку.

Спочатку Міністерство оборони назвало цю інформацію маніпуляцією та збирається звернутися до Служби безпеки.

У лютому 2023 року Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення арештувати колишнього директора департаменту закупок Міністерства оборони Богдана Хмельницького, якого звільнили після початку перевірки інформації щодо розтрати коштів, виділених на харчування військових.

Пізніше тодішній міністр оборони Олексій Резніков публічно визнав провал роботи управління з питань запобігання та виявлення корупції Міноборони. У самому міністерстві провели кадрові зміни, а згодом на тлі цього та іншого скандалів у відставку пішов і сам Резніков.

Наприкінці квітня в системі Prozorro запровадили механізм для звітування про незбройні оборонні закупівлі. Таким чином оборонні замовники почали звітувати про закупівлі, які стосуються, наприклад, харчування, речового майна та пального. Ідеться про замовлення на суму від 200 тис. грн – для товарів і послуг, і від 1,5 млн грн – для робіт.

Пізніше у деяких українських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Міністерство оборони України закупить 7 тисяч папок для особових справ військовослужбовців за понад 20 мільйонів гривень. Тобто, ціна за одну теку становить близько 3 тис грн.

Проте у відомстві зазначили, що ціна, яку заявили ЗМІ щодо тендеру, не відповідає дійсності. Загальна очікувана вартість тендеру й справді становить понад 20 мільйонів гривень, але ЗМІ поділили цю суму на 7 тисяч папок — це кількість одиниць лише у першому лоті тендера. Кількість обкладинок у лотах №2, №3 та №4 не врахували, тому і виникла неправдива ціна по 3 тисячі гривень за штуку. Загалом планувалося закупити понад 58 тисяч папок і середня вартість при такому розрахунку становить 351 гривня.

Однак, служба внутрішнього аудиту Міністерства оборони перевірила тендер із закупівлі обкладинок для папок особових справ і виявила, що їх можна придбати за ціною від 140 грн за штуку.