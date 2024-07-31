Как заработать на тыловом обеспечении армии: МОУ запустило платформу для бизнеса

Поставщики одежды, питания, стройматериалов и всего, что нужно в тылу теперь могут предоставлять свои услуги благодаря новой платформе ПартнерMOD, которую запустило Министерство обороны. Об этом стало известно на пресс-конференции министра обороны Украины Рустема Умерова.

Основное предназначение платформы – расширение круга поставщиков, привлечение новых участников рынка и обеспечение прозрачности подготовки и участия в тендерах закупочного агентства "Государственный оператор тыла".

На сайте поставщики могут подавать заявления на проверку образца вещевого имущества, передачу образца-эталона или проведение опытных испытаний, а также на получение разъяснений. Все заявки, поданные через портал, официально принимаются.

Как работает платформа ПартнерMOD

Государственное предприятие «Государственный оператор тыла» или Государственная специальная служба транспорта объявляют о процедуре упрощенной закупки.

Производитель или поставщик обращается в Главное Управление по развитию материального обеспечения с заявлением и приложениями. После этого происходит проработка документов, проверка образца и регистрация заявления комитетом Главного управления развития материального обеспечения.

После рассмотрения заявления готовится акт о соответствии или несоответствии. В случае соответствия акт выдается представителю изготовителя или поставщика.

Отправка заявлений онлайн

На платформе вы можете подать следующие типы заявлений:

Заявление на проверку образца: для получения Акта соответствия предмета вещевого имущества.

Заявление на передачу образца-эталона: для передачи образца-эталона предмету вещевого имущества.

Заявление на проведение испытаний: для организации военных (исследовательских) испытаний предмета вещевого имущества.

Заявление на разъяснение: для получения разъяснений по техническим спецификациям или другим вопросам.

Заполнить соответствующие заявления можно на платформе ПартнерMOD по ссылке.

Напомним, с декабря 2023 года в Украине работает новое закупочное агентство "Государственный оператор тыла" (ДОТ). Агентство создано по международным стандартам и принципам НАТО для устранения проблемы нечестных закупок в оборонной сфере.

ДОТ отвечает за все тыловые закупки для Вооруженных Сил Украины, включая продукты, одежду, горюче-смазочные материалы, бронежилеты и каски.

Скандальные закупки Минобороны

В январе 2023 года Минобороны попало в скандал из-за материала журналистов о том, что ведомство закупает продукты для ряда воинских частей в 2-3 раза дороже рыночной стоимости. К примеру, Минобороны якобы законтрактовало яйца по цене 17 грн за штуку, в то же время розничная цена в магазинах Киева составляла примерно 7 грн за штуку.

Сначала Министерство обороны назвало эту информацию манипуляцией и намерено обратиться в Службу безопасности.

В феврале 2023 года Шевченковский районный суд Киева принял решение арестовать бывшего директора департамента закупок Министерства обороны Богдана Хмельницкого, уволенного после начала проверки информации о растрате средств, выделенных на питание военных.

Позже тогдашний министр обороны Алексей Резников публично признал провал работы управления по предотвращению и выявлению коррупции Минобороны. В самом министерстве провели кадровые изменения, а впоследствии на фоне этого и другого скандала в отставку ушел и сам Резников.

В конце апреля в системе Prozorro ввели механизм для отчетности о вооруженных оборонных закупках. Таким образом, оборонные заказчики начали отчитываться о закупках, которые касаются, например, питания, вещевого имущества и горючего. Речь идет о заказе на сумму от 200 тыс. грн – для товаров и услуг, и от 1,5 млн грн – для работ.

Позже в некоторых украинских СМИ появилась информация о том, что Министерство обороны Украины закупит 7 тысяч папок для личных дел военнослужащих за 20 миллионов гривен. Есть, цена за одну папку составляет около 3 тыс. грн.

Однако в ведомстве отметили, что цена, которую заявили СМИ по тендеру, не соответствует действительности. Общая ожидаемая стоимость тендера действительно составляет более 20 миллионов гривен, но СМИ поделили эту сумму на 7 тысяч папок — это количество единиц только в первом лоте тендера. Количество обложек в лотах №2, №3 и №4 не учли, поэтому и возникла ложная цена по 3 тысячи гривен за штуку. В общей сложности планировалось закупить более 58 тысяч папок и средняя стоимость при таком расчете составляет 351 гривна.

Однако служба внутреннего аудита Министерства обороны проверила тендер по закупкам обложек для папок личных дел и обнаружила, что их можно приобрести по цене от 140 грн. за штуку.