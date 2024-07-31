Минобороны создаст базу недобросовестных иностранных поставщиков: для чего это нужно

Министерство обороны Украины разработало новый приказ, предусматривающий создание Перечня недобросовестных иностранных поставщиков товаров, работ и услуг оборонного назначения.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Эта инициатива направлена на повышение эффективности и прозрачности закупок для Вооруженных Сил Украины.

Директор Департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский пояснил, что новый механизм позволит лучше отслеживать и анализировать информацию об иностранных контрагентах, не выполнивших свои обязательства перед ВСУ.

Перечень станет информационной базой данных, доступной для международных партнеров, на территории которых зарегистрированы эти контрагенты.

В МО объяснили, что иностранный поставщик попадает в перечень недобросовестных, если против него есть судебное или арбитражное решение, вступившее в законную силу, но не исполненное добровольно. Исключить компанию из этого списка можно только после исполнения решения суда или арбитража.

Закупки для ВСУ через ДОТ

Добавим, проблема с нечестными закупками для оборонной сферы в Украине длится много лет. Именно поэтому в Минобороны презентовали новое закупочное агентство "Государственный оператор тыла (ДОТ)", построенное по международным стандартам и принципам НАТО.

С 1 апреля 2024 года закупки продуктов питания Министерством обороны осуществляются по новым правилам с учетом среднестатистических цен с отдельными тендерами на доставку.

Также ДОТ создал новую IT-систему для эффективного управления заявками на питание для воинских частей, целью которой является автоматизация процедур и централизация информации в Министерстве обороны Украины. В апреле стало известно, что контракт на поставку продовольствия для украинских военных с житомирским предприятием ООО "Твой хлеб" было разорвано из-за невыполнения обязательств по соглашению.

Кроме того, Государственный оператор тыла объявил о первом рамочном соглашении на поставку продуктов питания для Вооруженных Сил Украины. Компании приглашаются подать заявки для участия в квалификационном отборе. Рамочные соглашения есть эффективным инструментом для оборонных закупок. Этот механизм позволяет обеспечить высокую конкуренцию между поставщиками и одновременно защитить чувствительную информацию.

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