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Минобороны создаст базу недобросовестных иностранных поставщиков: для чего это нужно
Министерство обороны Украины разработало новый приказ, предусматривающий создание Перечня недобросовестных иностранных поставщиков товаров, работ и услуг оборонного назначения.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Эта инициатива направлена на повышение эффективности и прозрачности закупок для Вооруженных Сил Украины.
Директор Департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский пояснил, что новый механизм позволит лучше отслеживать и анализировать информацию об иностранных контрагентах, не выполнивших свои обязательства перед ВСУ.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Перечень станет информационной базой данных, доступной для международных партнеров, на территории которых зарегистрированы эти контрагенты.
В МО объяснили, что иностранный поставщик попадает в перечень недобросовестных, если против него есть судебное или арбитражное решение, вступившее в законную силу, но не исполненное добровольно. Исключить компанию из этого списка можно только после исполнения решения суда или арбитража.
Закупки для ВСУ через ДОТ
Добавим, проблема с нечестными закупками для оборонной сферы в Украине длится много лет. Именно поэтому в Минобороны презентовали новое закупочное агентство "Государственный оператор тыла (ДОТ)", построенное по международным стандартам и принципам НАТО.
С 1 апреля 2024 года закупки продуктов питания Министерством обороны осуществляются по новым правилам с учетом среднестатистических цен с отдельными тендерами на доставку.
Также ДОТ создал новую IT-систему для эффективного управления заявками на питание для воинских частей, целью которой является автоматизация процедур и централизация информации в Министерстве обороны Украины. В апреле стало известно, что контракт на поставку продовольствия для украинских военных с житомирским предприятием ООО "Твой хлеб" было разорвано из-за невыполнения обязательств по соглашению.
Кроме того, Государственный оператор тыла объявил о первом рамочном соглашении на поставку продуктов питания для Вооруженных Сил Украины. Компании приглашаются подать заявки для участия в квалификационном отборе. Рамочные соглашения есть эффективным инструментом для оборонных закупок. Этот механизм позволяет обеспечить высокую конкуренцию между поставщиками и одновременно защитить чувствительную информацию.
Источник фото: ua.depositphotos.com