Міноборони створить базу недобросовісних іноземних постачальників: для чого це потрібно

Міністерство оборони України розробило новий наказ, який передбачає створення Переліку недобросовісних іноземних постачальників товарів, робіт і послуг оборонного призначення.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Ця ініціатива спрямована на підвищення ефективності та прозорості закупівель для Збройних сил України.

Директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський пояснив, що новий механізм дозволить краще відстежувати та аналізувати інформацію про іноземних контрагентів, які не виконали свої зобов'язання перед ЗСУ.

Зазначається, що Перелік стане інформаційною базою даних, доступною для міжнародних партнерів, на території яких зареєстровані ці контрагенти.

В МО пояснили, що іноземний постачальник потрапляє до переліку недобросовісних, якщо проти нього є судове чи арбітражне рішення, яке набрало законної сили, але не було виконане добровільно. Виключити компанію з цього списку можна буде лише після виконання рішення суду чи арбітражу.

Закупівлі для ЗСУ через ДОТ

Додамо, проблема з нечесними закупівлями для оборонної сфери в Україні тягнеться багато років. Саме тому у Міноборони презентували нову закупівельну агенцію "Державний оператор тилу (ДОТ)", яка побудована за міжнародними стандартами та принципами НАТО.

Із 1 квітня 2024 року закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони здійснюються за новими правилами з урахуванням середньостатистичних цін, із окремими тендерами на доставку.

Також ДОТ створив нову IT-систему для ефективного управління заявками на харчування для військових частин, метою якої є автоматизація процедур і централізація інформації в Міністерстві оборони України. У квітні стало відомо, що контракт на постачання харчів для українських військових з житомирським підприємством ТОВ "Твій хліб" було розірвано через невиконання зобов'язань за угодою.

Окрім цього, Державний оператор тилу оголосив про першу рамкову угоду на постачання продуктів харчування для Збройних Сил України. Компанії запрошуються подати свої заявки для участі у кваліфікаційному відборі. Рамкові угоди є ефективним інструментом для оборонних закупівель. Цей механізм дозволяє забезпечити високу конкурентність між постачальниками та одночасно захистити чутливу інформацію.

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