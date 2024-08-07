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Украинские производители обеспечивают 70% контрактов на вооружение для ВСУ
В 2024 году украинские производители поставляют 70% от стоимости контрактов на оружие для Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков, отметив, что эта доля может изменяться в зависимости от потребностей и возможностей производства. Об этом говорится на сайте Минобороны.
Отмечается, что закупку оружия для ВСУ осуществляет Агентство оборонных закупок (АОЗ). АОЗ активно сотрудничает с международными производителями оружия и уже заключила более 20 контрактов с компаниями из 10 стран, преимущественно из Европы и США.
В то же время глава АОЗ Марина Безрукова подчеркнула, что Агентство заключает контракты только на вооружение, прошедшее кодификацию Министерства обороны. Она посоветовала производителям предоставлять военную технику для обратной связи, поскольку техника с высоким запросом на фронте проходит кодификацию быстрее.
Относительно сроков поставки техники в боевые подразделения глава АОЗ объяснила, что это зависит от условий поставки и логистики. К примеру, закупленные БПЛА DJI Mavic быстро попадают на фронт, тогда как производство новой техники требует больше времени.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Ранее сообщалось, что "Агентство оборонных закупок" Министерства обороны Украины заключило контракты со 102 отечественными компаниями, из которых 45% занимаются производством беспилотных летательных аппаратов.
Также в мае Агентство оборонных закупок недавно впервые объявило конкурентные торги в закрытом режиме через Prozorro на закупку 20 тыс. дронов с ориентировочной стоимостью до 3 млрд грн.