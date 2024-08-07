Украинские производители обеспечивают 70% контрактов на вооружение для ВСУ

В 2024 году украинские производители поставляют 70% от стоимости контрактов на оружие для Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков, отметив, что эта доля может изменяться в зависимости от потребностей и возможностей производства. Об этом говорится на сайте Минобороны.

Отмечается, что закупку оружия для ВСУ осуществляет Агентство оборонных закупок (АОЗ). АОЗ активно сотрудничает с международными производителями оружия и уже заключила более 20 контрактов с компаниями из 10 стран, преимущественно из Европы и США.

В то же время глава АОЗ Марина Безрукова подчеркнула, что Агентство заключает контракты только на вооружение, прошедшее кодификацию Министерства обороны. Она посоветовала производителям предоставлять военную технику для обратной связи, поскольку техника с высоким запросом на фронте проходит кодификацию быстрее.

Относительно сроков поставки техники в боевые подразделения глава АОЗ объяснила, что это зависит от условий поставки и логистики. К примеру, закупленные БПЛА DJI Mavic быстро попадают на фронт, тогда как производство новой техники требует больше времени.

Ранее сообщалось, что "Агентство оборонных закупок" Министерства обороны Украины заключило контракты со 102 отечественными компаниями, из которых 45% занимаются производством беспилотных летательных аппаратов.

Также в мае Агентство оборонных закупок недавно впервые объявило конкурентные торги в закрытом режиме через Prozorro на закупку 20 тыс. дронов с ориентировочной стоимостью до 3 млрд грн.