Минобороны кодифицировало бронеавтомобиль украинского производства "Джура"

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации новый бронеавтомобиль отечественного производства "Джура", предназначенный для выполнения различных тактических задач. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Бронеавтомобиль "Джура" построен на шасси "Toyota Land Cruiser 70" и оборудован специально разработанной бронекапсулой, обеспечивающей высокий уровень баллистической защиты личного состава от огня из стрелкового оружия. Конструкция бронекапсулы также подразумевает возможность установки пулемета на турели.

Автомобиль имеет компактные размеры и относительно небольшую массу, что улучшает его проходимость. Украинские инженеры также усилили подвеску машины, а запас хода бронеавтомобиля превышает 650 км.

В зависимости от конкретного назначения, бронеавтомобиль "Джура" может производиться в различных конфигурациях бронекабины и багажного отделения: для разведки и патрулирования, выполнения логистических задач, эвакуации раненых и других целей.

Добавим, что с марта 2022 к эксплуатации в Вооруженных Силах Украины было допущено более 110 образцов автомобильной техники отечественного и зарубежного производства. При этом 60 образцов автотехники приняты на вооружение в течение последних пяти месяцев.

Кроме того, с начала широкомасштабного вторжения России Министерством обороны Украины было кодифицировано и допущено к эксплуатации в Силах обороны более ста образцов боеприпасов разных типов. Около половины из них получили допуск с начала 2024 года.

