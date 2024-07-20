Минобороны допустило к эксплуатации украинский бронеавтомобиль "Казак-5МЕД"

Министерство обороны Украины официально утвердило и допустило в эксплуатацию в Вооруженных силах новый медицинский бронеавтомобиль отечественного производства "Казак-5МЕД".

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Эта машина предназначена для эвакуации раненых и травмированных военнослужащих с поля боя.

Основные характеристики "Казак-5МЕД"

Казак-5МЕД построен на базе американского тяжелого пикапа Ford F-550. Он имеет мощный дизельный двигатель более 330 лошадиных сил и оснащен автоматической коробкой передач. Бронеавтомобиль способен перевозить четырех лежачих раненых или шести в сидячем положении, не считая водителя и медицинского персонала.

Особое внимание уделено защите экипажа и пассажиров. Бронирование машины обеспечивает защиту от обломков и шаров калибра 7,62 мм. Кроме того, днище бронеавтомобиля имеет усиленную защиту, которая может выдержать взрыв при наезде на мину, эквивалентный 6 кг тротила.

Сообщается, что медики Сил обороны Украины используют для эвакуации различные транспортные средства в зависимости от ситуации. Среди них модифицированные для медицинских нужд советские гусеничные МТ-ЛБ, британские FV104 "Samaritan", специализированные пикапы "Богдан", американские HMMWV M1152, а также различные марки квадроциклов и гексоциклов.

Добавим, что с марта 2022 к эксплуатации в Вооруженных Силах Украины было допущено более 110 образцов автомобильной техники отечественного и зарубежного производства. При этом 60 образцов автотехники приняты на вооружение в течение последних пяти месяцев.

Кроме того, с начала широкомасштабного вторжения России Министерством обороны Украины было кодифицировано и допущено к эксплуатации в Силах обороны сто образцов боеприпасов разных типов. Около половины из них получили допуск с начала 2024 года.