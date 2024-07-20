Міноборони допустило до експлуатації український бронеавтомобіль "Козак-5МЕД"

Міністерство оборони України офіційно затвердило та допустило до експлуатації в Збройних силах новий медичний бронеавтомобіль вітчизняного виробництва "Козак-5МЕД".

Про це повідомила пресслужба відомства.

Ця машина призначена для евакуації поранених та травмованих військовослужбовців з поля бою.

Основні характеристики "Козак-5МЕД"

"Козак-5МЕД" побудований на базі американського важкого пікапу Ford F-550. Він має потужний дизельний двигун понад 330 кінських сил та оснащений автоматичною коробкою передач. Бронеавтомобіль здатний перевозити чотирьох лежачих поранених або шістьох у сидячому положенні, не враховуючи водія та медичний персонал.

Особлива увага приділена захисту екіпажу та пасажирів. Бронювання машини забезпечує захист від уламків та куль калібру 7,62 мм. Крім того, днище бронеавтомобіля має посилений захист, який може витримати вибух при наїзді на міну, еквівалентний 6 кг тротилу.

Повідомляється, що наразі медики Сил оборони України використовують для евакуації різні транспортні засоби залежно від ситуації. Серед них є модифіковані для медичних потреб радянські гусеничні МТ-ЛБ, британські FV104 "Samaritan", спеціалізовані пікапи "Богдан", американські HMMWV M1152, а також різні марки квадроциклів та гексоциклів.

Додамо, що з березня 2022 року до експлуатації у Збройних Силах України було допущено понад 110 зразків автомобільної техніки вітчизняного та іноземного виробництва. При цьому, 60 зразків автотехніки прийняті на озброєння протягом останніх п'яти місяців.

Окрім цього, з початку широкомасштабного вторгнення Росії Міністерством оборони України було кодифіковано та допущено до експлуатації у Силах оборони понад сто зразків боєприпасів різних типів. Майже половина з них отримали допуск з початку 2024 року.