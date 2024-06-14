Міноборони допустило до експлуатації понад сотню нових зразків боєприпасів

З початку широкомасштабного вторгнення Росії, Міністерством оборони України було кодифіковано та допущено до експлуатації у Силах оборони понад сто зразків боєприпасів різних типів. Майже половина з них отримали допуск з початку 2024 року.

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Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Більшість зразків, які були кодифіковані та допущені до експлуатації, є продукцією вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Серед них – боєприпаси до стрілецької зброї, засоби ближнього бою, мінометні міни, артилерійські снаряди різних калібрів та призначення.

Окрім цього, Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації близько 60 зразків боєприпасів для безпілотних літальних апаратів різних типів, а також підривачі до них.

Усі ці боєприпаси були розроблені на вітчизняних підприємствах і включають комбінованої дії, осколково-фугасні, кумулятивно-осколкові та багатоцільові зразки.

У відомстві нагадують, що кодифікація та подальший допуск зразка озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НАТО дозволяє закуповувати його за кошти з державного бюджету для підрозділів Сил оборони України.

Також додамо, що з березня 2022 року до експлуатації у Збройних Силах України було допущено понад 110 зразків автомобільної техніки вітчизняного та іноземного виробництва. При цьому, 60 зразків автотехніки прийняті на озброєння протягом останніх п'яти місяців.

Нагадаємо, що в Україні вже запроваджено 309 стандартів НАТО – більше, ніж прийнято у деяких державах-членах НАТО, що доєдналися до Альянсу під час останньої хвилі розширення.