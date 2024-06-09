Українська армія поповнилася більш ніж 110 новими зразками автотехніки

Із березня 2022 року до експлуатації у Збройних Силах України було допущено понад 110 зразків автомобільної техніки вітчизняного та іноземного виробництва.

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Про це повідомило Міністерство оборони України.

З загальної кількості 60 зразків автотехніки прийняті на озброєння протягом останніх п'яти місяців. Вони представляють такі країни-виробники, як США, Німеччину, Швецію, Великобританію, Італію та інші.

Понад третина нових зразків складають автомобілі українського виробництва, включаючи броньовані автомобілі, вантажівки та електромотоцикли.

"Військові отримали популярні моделі позашляховиків, американський тягач-транспортер для важкої техніки, квадроцикли, гексацикли та баггі", - уточнили в Міноборони.

Міноборони переходить на стандарти НАТО

У 1 кварталі 2024 року в Міністерстві оборони, Збройних Силах України та інших складових сектору безпеки і оборони держави було прийнято 54 військових стандарти і майже десяток з них — це стандарти НАТО.

Загалом, в Україні вже запроваджено 309 стандартів НАТО – більше, ніж прийнято у деяких державах-членах НАТО, що доєдналися до Альянсу під час останньої хвилі розширення.

Йдеться, зокрема, про військові стандарти щодо експлуатації озброєння та військової техніки, безпеки зберігання боєприпасів та вибухових речовин, управління військами, застосування комунікаційних та інформаційних систем, а також стандартів щодо якості товарів, інженерного, авіаційного та медичного забезпечення та інших.

Окрім цього, 1 березня президент Володимир Зеленський підписав закон про медичне забезпечення ЗСУ за стандартами НАТО. Згідно з карткою законопроєкту №10343, він надає Міністерству оборони повноваження визначати процедури та стандарти для надання домедичної та медичної допомоги, орієнтуючись на критерії НАТО.