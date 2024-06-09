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Украинская армия пополнилась более чем 110 новыми образцами автотехники
С марта 2022 к эксплуатации в Вооруженных Силах Украины было допущено более 110 образцов автомобильной техники отечественного и иностранного производства.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины.
Из общего количества 60 образцов автотехники приняты на вооружение за последние пять месяцев. Они представляют такие страны-производители как США, Германию, Швецию, Великобританию, Италию и другие.
Более трети новых образцов составляют автомобили украинского производства, включая бронированные автомобили, грузовики и электромотоциклы.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Военные получили популярные модели внедорожников, американский тягач-транспортер для тяжелой техники, квадроциклы, гексациклы и багги", – уточнили в Минобороны.
Минобороны переходит на стандарты НАТО
В 1 квартале 2024 года в Министерстве обороны, Вооруженных Силах Украины и других составляющих сектора безопасности и обороны государства было принято 54 военных стандарта и почти десяток из них – это стандарты НАТО.
В целом, в Украине уже введено 309 стандартов НАТО – больше, чем принято в некоторых государствах-членах НАТО, присоединившихся к Альянсу во время последней волны расширения.
Речь идет, в частности, о военных стандартах эксплуатации вооружения и военной техники, безопасности хранения боеприпасов и взрывчатых веществ, управления войсками, применения коммуникационных и информационных систем, а также стандартов качества товаров, инженерного, авиационного и медицинского обеспечения и других.
Кроме того, 1 марта президент Владимир Зеленский подписал закон о медицинском обеспечении ВСУ по стандартам НАТО. Согласно карточке законопроекта №10343, он предоставляет Министерству обороны полномочия определять процедуры и стандарты для оказания домедицинской и медицинской помощи, ориентируясь на критерии НАТО.