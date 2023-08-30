Минобороны распорядилось принять на вооружение ВСУ западные гаубицы и минометы: какие именно

Министр обороны Алексей Резников 28 августа подписал приказ о принятии на вооружение Вооруженных сил Украины очередных образцов иностранного вооружения. Как сообщили в ведомстве, речь идет об артиллерийских системах и минометах иностранного производства.

В частности, это чешская 152-миллиметровая самоходная пушка-гаубица vz.77 Dana, словацкая 152-миллиметровая самоходная пушка Zuzana-2, французская 155-миллиметровая самодвижущаяся гаубица TRF1 и американская 105-миллиметровая гаубица M101.

Кроме того, утверждено принятие на вооружение украинской армии шведского 120-миллиметрового миномета M/41D, а также 82-миллиметровых минометов EM-82 и Warrior 82.

"Это чрезвычайный прорыв в системе обеспечения ВСУ. Такая практика уже апробирована, и мы ее используем для быстрого и ритмичного принятия предоставленного Украине иностранного вооружения и военной техники на вооружение ВСУ", – отметил Резников.

По словам министра, во время войны в этом вопросе нет промедлений: процедура достаточно проста, и ключевым фактором в ней является наличие кода НАТО для того или иного вооружения, поступающего в рамках международной технической помощи.

"Поскольку подавляющее большинство предоставленного ВВТ уже кодифицировано в Альянсе, то в Украине оно берется на вооружение приказами Министерства обороны Украины. Используя этот механизм, мы быстро, без промедления, избегая бюрократических проволочек, проходим этапы циркуляции бумаг и принимаем ВВТ на вооружение. Такая практика в полной мере удовлетворяет потребности ВСУ и отвечает подходам наших партнеров", – подчеркнул он.

Как отмечают в Минобороны, всего с 24 февраля 2022 принято на вооружение и допущено к эксплуатации в ВСУ 246 образцов вооружения и военной техники: это "в сотни раз" больше чем в любой год с момента независимости Украины. В их число входит и 82 образца беспилотных авиационных комплексов.

В свою очередь, функция обеспечения армии образцами вышеупомянутого вооружения возложена на Центральное управление обеспечения наземными системами вооружения Командование Сил логистики ВСУ.