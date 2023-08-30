Міноборони розпорядилося прийняти на озброєння ЗСУ західні гаубиці та міномети: які саме

Міністр оборони Олексій Резніков 28 серпня підписав наказ про прийняття на озброєння Збройних сил України чергових зразків іноземного озброєння. Як повідомили у відомстві, йдеться про артилерійські системи і міномети іноземного виробництва.

Зокрема, це чеська 152-міліметрова самохідну гармата-гаубиця vz.77 Dana, словацька 152-міліметрова самохідна гармата Zuzana-2, французька 155-міліметрова саморухома гаубиця TRF1 та американська 105-міліметрова гаубиця M101.

Крім того, затверджено прийняття на озброєння української армії шведського 120-міліметрового міномету M/41D, а також 82-міліметрових мінометів EM-82 та Warrior 82.

"Це надзвичайний прорив в системі забезпечення ЗСУ. Така практика вже апробована, і ми її використовуємо для швидкого і ритмічного прийняття наданого Україні іноземного озброєння та військової техніки на озброєння ЗСУ", - зазначив Резніков.

За словами міністра, під час війни у цьому питанні немає зволікань: процедура є достатньо простою, і ключовим чинником у ній є наявність коду НАТО для того чи іншого озброєння, що надходить в рамках міжнародної технічної допомоги.

"Оскільки переважна більшість наданого ОВТ уже кодифіковано в Альянсі, то в Україні воно береться на озброєння наказами Міністерства оборони України. Використовуючи цей механізм, ми швидко, без зволікань, уникаючи бюрократичної тяганини, проходимо етапи циркуляції паперів і приймаємо ОВТ на озброєння. Така практика у повній мірі задовольняє потреби ЗСУ і відповідає підходам наших партнерів", – наголосив він.

Як зазначають у Міноборони, всього з 24 лютого 2022 року прийнято на озброєння і допущено до експлуатації у ЗСУ 246 зразків озброєння та військової техніки: це "у сотні разів" більше ніж у будь-який рік з моменту незалежності України. В їх число входить і 82 зразки безпілотних авіаційних комплексів.

В свою чергу, функцію забезпечення армії зразками вищезазначеного озброєння покладено на Центральне управління забезпечення наземними системами озброєння Командування Сил логістики ЗСУ.