Минобороны допустило к эксплуатации более сотни новых образцов боеприпасов

С начала широкомасштабного вторжения России Министерством обороны Украины было кодифицировано и допущено к эксплуатации в Силах обороны более ста образцов боеприпасов разных типов. Около половины из них получили допуск с начала 2024 года.

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Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Большинство образцов, кодированных и допущенных к эксплуатации, являются продукцией отечественного оборонно-промышленного комплекса. Среди них – боеприпасы к стрелковому оружию, средства ближнего боя, минометные мины, артиллерийские снаряды разных калибров и назначения.

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации около 60 образцов боеприпасов для беспилотных летательных аппаратов различных типов, а также взрыватели к ним.

Все эти боеприпасы были разработаны на отечественных предприятиях и включают комбинированные действия, осколочно-фугасные, кумулятивно-осколочные и многоцелевые образцы.

В ведомстве напоминают, что кодификация и последующий допуск образца вооружения и военной техники отечественного производства к эксплуатации с присвоением ему номенклатурного номера НАТО позволяет закупать его из государственного бюджета для подразделений Сил обороны Украины.

Также добавим, что с марта 2022 к эксплуатации в Вооруженных Силах Украины было допущено более 110 образцов автомобильной техники отечественного и иностранного производства. При этом 60 образцов автотехники приняты на вооружение в течение последних пяти месяцев.

Напомним, что в Украине уже введено 309 стандартов НАТО – больше, чем принято в некоторых государствах-членах НАТО, присоединившихся к Североатлантическому союзу во время последней волны расширения.