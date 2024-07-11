Понад 25 зразків кулеметів допущено до експлуатації у силах оборони

З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах сил оборони України понад 25 зразків кулеметів іноземного та вітчизняного виробництва.

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Як повідомляє Міноборони, більшість кодифікованих зразків складають кулемети калібром 5,56 та 7,62 мм. Також понад 10 зразків належать до кулеметів калібру 12,7 та 14,5 мм. Кулемети великих калібрів ефективно застосовуються для ураження противника на великих дистанціях, боротьби з бойовими броньованими машинами та ведення вогню по повітряних цілях противника.

До зразків, які поповнили арсенал сил оборони, належать як вироби вітчизняного виробництва, так і продукція виробників з Німеччини, Бельгії, Італії, Чехії, Сербії, Туреччини, США та інших країн.

Наприклад, до арсеналу сил оборони України увійшов кулемет M2 Browning, відомий також як "Ma Deuce".

“Цей кулемет зарекомендував себе як надійна та довговічна зброя, що застосовувалась у переважній більшості війн 20 століття. Кулемет перебуває на озброєнні армій понад 100 країн світу, а віднедавна і в силах оборони України”, - зазначили у Міноборони.

Додамо, також з початку широкомасштабного вторгнення РФ, Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України близько 20 зразків снайперських і антиматеріальних гвинтівок. Третина з них – українського виробництва.

Також з березня 2022 року до експлуатації у Збройних Силах України було допущено понад 110 зразків автомобільної техніки вітчизняного та іноземного виробництва. При цьому, 60 зразків автотехніки прийняті на озброєння протягом останніх п'яти місяців.

Окрім цього, з початку широкомасштабного вторгнення Росії, Міністерством оборони України було кодифіковано та допущено до експлуатації у Силах оборони понад сто зразків боєприпасів різних типів. Майже половина з них отримали допуск з початку 2024 року.