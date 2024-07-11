Более 25 образцов пулеметов допущены к эксплуатации в силах обороны

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях сил обороны Украины более 25 образцов пулеметов иностранного и отечественного производства.

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Как сообщает Минобороны, большинство кодифицированных образцов составляют пулеметы калибром 5,56 и 7,62 мм. Также более 10 образцов относятся к пулеметам калибра 12,7 и 14,5 мм. Пулеметы крупных калибров эффективно применяются для поражения противника на больших дистанциях, борьбы с боевыми бронированными машинами и ведения огня по воздушным целям противника.

К образцам, пополнившим арсенал сил обороны, относятся как изделия отечественного производства, так и продукция изготовителей из Германии, Бельгии, Италии, Чехии, Сербии, Турции, США и других стран.

К примеру, в арсенал сил обороны Украины вошел пулемет M2 Browning, известный также как "Ma Deuce".

«Этот пулемет зарекомендовал себя как надежное и долговечное оружие, применявшееся в подавляющем большинстве войн 20 века. Пулемет находится на вооружении армий более 100 стран мира, а недавно и в силах обороны Украины”, - отметили в Минобороны.

Добавим, что также с начала широкомасштабного вторжения РФ, Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины около 20 образцов снайперских и антиматериальных винтовок. Треть из них – украинского производства.

Также с марта 2022 к эксплуатации в Вооруженных Силах Украины было допущено более 110 образцов автомобильной техники отечественного и зарубежного производства. При этом 60 образцов автотехники приняты на вооружение в течение последних пяти месяцев.

Кроме того, с начала широкомасштабного вторжения России, Министерством обороны Украины было кодифицировано и допущено к эксплуатации в Силах обороны более ста образцов боеприпасов разных типов. Около половины из них получили допуск с начала 2024 года.