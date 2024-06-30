МО допустило к эксплуатации в ВСУ около 20 образцов винтовок, треть - украинского производства

С начала широкомасштабного вторжения РФ Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины около 20 образцов снайперских и антиматериальных винтовок. Треть из них – украинского производства.

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Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Среди образцов иностранного производства, находящихся на вооружении сил обороны Украины, представлена продукция известных оружейных компаний, таких как Cadex Defence (Канада), Barrett (США), Steyr-Mannlicher AG (Австрия), Česká Zbrojovka (Чехия), Heckler & Koch ( (Германия) и других. Винтовки разных калибров предназначены для уничтожения живой силы противника, а также для нейтрализации или критического повреждения военной техники врага.

С марта 2022 года значительная часть допущенных к эксплуатации винтовок относится к украинским образцам. Среди них антиматериальные крупнокалиберные винтовки, способные пробивать броню бронеавтомобилей, а также однозарядные и полуавтоматические винтовки для поражения подвижных и неподвижных целей. Эффективная дальность выстрела отдельных образцов достигает 2000 метров.

Согласно сообщению, украинские образцы показали высокую точность, удобство и надежность в условиях широкомасштабной войны. Они совмещают простоту использования с отличными характеристиками высокоточного оружия. Модели, кодифицированные в 2024 году, включают в себя конструкторские решения, продиктованные опытом практического применения, что повысило их эффективность.

В Минобороне отметили, что из винтовки Alligator калибра 14,5 мм украинского производства был уничтожен российский оккупант на дистанции в 2710 метров, что стало одним из подтвержденных рекордов этой войны.

Среди боеприпасов для стрелкового оружия, кодифицированных и допущенных к эксплуатации с марта 2022 года, есть также патроны отечественного производства для указанных винтовок. Они соответствуют действующим стандартам НАТО и не уступают своим характеристикам лучшим мировым образцам.

Также добавим, что с марта 2022 к эксплуатации в Вооруженных Силах Украины было допущено более 110 образцов автомобильной техники отечественного и зарубежного производства. При этом 60 образцов автотехники приняты на вооружение в течение последних пяти месяцев.

Кроме того, с начала широкомасштабного вторжения России, Министерством обороны Украины было кодифицировано и допущено к эксплуатации в Силах обороны более ста образцов боеприпасов разных типов. Около половины из них получили допуск с начала 2024 года.