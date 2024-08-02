Міноборони кодифікувало бронеавтомобіль українського виробництва “Джура”

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації новий бронеавтомобіль вітчизняного виробництва “Джура”, призначений для виконання різноманітних тактичних завдань. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Бронеавтомобіль "Джура" побудований на шасі "Toyota Land Cruiser 70" і обладнаний спеціально розробленою бронекапсулою, яка забезпечує високий рівень балістичного захисту особового складу від вогню зі стрілецької зброї. Конструкція бронекапсули також передбачає можливість установки кулемета на турелі.

Автомобіль має компактні розміри та відносно невелику масу, що покращує його прохідність. Українські інженери також посилили підвіску машини, а запас ходу бронеавтомобіля перевищує 650 км.

В залежності від конкретного призначення, бронеавтомобіль "Джура" може виготовлятися у різних конфігураціях бронекабіни та багажного відділення: для розвідки та патрулювання, виконання логістичних завдань, евакуації поранених та інших цілей.

Додамо, що з березня 2022 року до експлуатації у Збройних Силах України було допущено понад 110 зразків автомобільної техніки вітчизняного та іноземного виробництва. При цьому, 60 зразків автотехніки прийняті на озброєння протягом останніх п'яти місяців.

Окрім цього, з початку широкомасштабного вторгнення Росії Міністерством оборони України було кодифіковано та допущено до експлуатації у Силах оборони понад сто зразків боєприпасів різних типів. Майже половина з них отримали допуск з початку 2024 року.