З початку року Міноборони кодифікувало понад 20 зразків спеціальної легкої автомототехніки

За 6 місяців 2024 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України понад 20 зразків спеціальної легкої автомототехніки, призначеної для пересування по пересіченій місцевості та виконання завдань на воді.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Для порівняння, як зауважують в Міноборони, у 2023 році арсенал сил оборони поповнили 7 зразків такого транспорту.

Яка техніка входить до переліку кодифікованих зразків

Згідно з повідомленням пресслужби, до переліку кодифікованих зразків входить продукція відомих виробників всюдихідної легкої автомототехніки зі США, Азії та Європи.

Зокрема, серед нових зразків є багі (невеликі легкі автомобілі високої прохідності), мотоцикли з електродвигунами та двигунами внутрішнього згорання, чотири- та шестиколісні квадроцикли і гексоцикли.

Також для потреб підрозділів сил оборони кодифіковано гідроцикли — транспорт для пересування по воді.

Спектр застосування таких транспортних засобів на фронті є досить широким. Легкий всюдихідний автомототранспорт використовують для переміщення особового складу та вантажів в умовах складного рельєфу місцевості та відсутності доріг, для евакуації поранених, логістичного забезпечення позицій на передньому краї, ведення розвідки або як мобільні вогневі точки.

У Міноборони зауважують, що відповідно до інформації Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, процедура отримання номенклатурного коду НАТО для нового зразка озброєння і військової техніки (ОВТ) спрощена до 10 днів. Зразки ОВТ вітчизняного виробництва, які пройшли кодифікацію, дозволено закуповувати за кошти державного бюджету.

Додамо, також з початку широкомасштабного вторгнення РФ Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України близько 20 зразків снайперських і антиматеріальних гвинтівок. Третина з них – українського виробництва.

З березня 2022 року до експлуатації у ЗСУ було допущено понад 110 зразків автомобільної техніки вітчизняного та іноземного виробництва. При цьому, 60 зразків автотехніки прийняті на озброєння протягом 2024 року.

Окрім цього, з початку широкомасштабного вторгнення Росії Міністерством оборони України було кодифіковано та допущено до експлуатації у Силах оборони понад сто зразків боєприпасів різних типів. Майже половина з них отримали допуск з початку 2024 року.