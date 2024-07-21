Міноборони затвердило нові стандарти домедичної допомоги для військових

Міністерство оборони України зробило важливий крок у покращенні медичного забезпечення Збройних Сил, затвердивши чотири нові стандарти надання домедичної допомоги для військовослужбовців.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Наказ № 436, підписаний 29 червня 2024 року та зареєстрований Міністерством юстиції 19 липня 2024 року, встановлює чотири рівні надання домедичної допомоги.

Нові норми розроблені з урахуванням досвіду України та країн НАТО і визначають обсяг домедичної допомоги, яку надають військовослужбовці та співробітники сил безпеки і оборони під час бойових дій та виконання спеціальних завдань.

"Це дозволить зберегти життя та здоров'я наших захисників на фронті та підвищити якість підготовки з тактичної медицини"? - зазначила Заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

Документ встановлює перелік навичок та інтервенцій для кожного з чотирьох рівнів, а також містить перелік дозволених лікарських засобів для надання домедичної допомоги.

Керівниця Департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони Оксана Сухорукова повідомила, що це створює базу для розробки єдиних стандартів підготовки та типових навчальних програм з тактичної медицини.

Очікується, що нові стандарти значно підвищать ефективність надання першої допомоги на полі бою та сприятимуть збереженню життя українських військових.

Медичне забезпечення ЗСУ за стандартами НАТО

Нагадаємо, Міністерства оборони, охорони здоров'я та цифрової трансформації України спільно впроваджують нову онлайн-послугу для військовослужбовців, яка дозволяє подавати медичні декларації через державний портал електронних послуг "Дія".

Нагадаємо, 1 березня президент Володимир Зеленський підписав закон про медичне забезпечення ЗСУ за стандартами НАТО. Згідно з карткою законопроєкту 10343, він надає Міністерству оборони повноваження визначати процедури та стандарти для надання домедичної та медичної допомоги, орієнтуючись на критерії НАТО.

Ця законодавча ініціатива уповноважує Міноборони формувати перелік спеціалізованих лікарських засобів, визначати стандарти їх якості та базові вимоги, що будуть використовуватися українськими військовими під час бойових дій.

Впровадження закону про медичне забезпечення ЗСУ забезпечить військові частини необхідними та якісними медичними засобами. Він спрямований на підвищення ефективності медичного забезпечення в ЗСУ, включаючи уніфікацію методів лікування у медичних установах Міноборони, визначення професійних медичних кваліфікацій та затвердження переліків лікарських засобів та медичного обладнання, що відповідатимуть уніфікованим стандартам.