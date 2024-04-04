В Міноборони розповіли, скільки з початку 2024 року прийняли стандартів НАТО

У 1 кварталі 2024 року в Міністерстві оборони, Збройних Силах України та інших складових сектору безпеки і оборони держави було прийнято 54 військових стандарти (найбільше у березні – 37). Майже десяток з них — це стандарти НАТО.

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Про це повідомила пресслужба Міноборони з посиланням на заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка.

Він зазначив, що йдеться, зокрема, про військові стандарти щодо експлуатації озброєння та військової техніки, безпеки зберігання боєприпасів та вибухових речовин, управління військами, застосування комунікаційних та інформаційних систем, а також стандартів щодо якості товарів, інженерного, авіаційного та медичного забезпечення та інших.

"Запровадження цих стандартів, заснованих на відповідних основоположних стандартах НАТО, підвищує ефективність Збройних Сил України та інших складових Сил оборони України", – пояснив генерал-лейтенант.

Також він окремо зазначив, що з 54 військових стандартів, прийнятих з початку 2024 року, 8 — це стандарти, передбачені цілями партнерства Україна — НАТО.

Вони стосуються, зокрема, проведення тактичних сухопутних операцій; хімічного, біологічного, радіологічного і ядерного захисту; транспортного забезпечення перевезень; медичного забезпечення; застосування комунікаційних та інформаційних систем тощо.

За словами Гаврилюка, Україна чітко дотримується взятих на себе зобов’язань навіть в умовах широкомасштабної війни. Запровадження стандартів НАТО передбачено планом пріоритетних дій уряду у 2024 році.

"Нагадаю, що у рамках пакету Цілей партнерства України з НАТО нашій країні було запропоновано запровадити до 2025 року 219 стандартів Альянсу. Загалом, станом на січень 2024 року, у Північноатлантичному альянсі діяло 1135 стандартів. Наразі зі рекомендованих 219 стандартів НАТО Україна вже запровадила 190 (ще 128 стандартів ми запровадили в ініціативному порядку). До кінця 2024 року плануємо прийняти ще близько 40 стандартів Альянсу у складових сектору безпеки і оборони", – уточнив заступник міністра оборони України.

У Міноборони нагадали, що чисельність стандартів НАТО не є константою. Стандарти постійно переглядаються і змінюються, до них додаються нові, а деякі скасовуються або переглядаються.

Нагадаємо, станом на початок 2024 року в Міністерстві оборони, Збройних силах та інших складових оборонного сектору України було запроваджено 309 стандартів НАТО – більше, ніж прийнято у деяких державах-членах НАТО, що доєдналися до Альянсу під час останньої хвилі розширення.

Медичне забезпечення ЗСУ за стандартами НАТО

Нагадаємо, 1 березня президент Володимир Зеленський підписав закон про медичне забезпечення ЗСУ за стандартами НАТО. Згідно з карткою законопроєкту №10343, він надає Міністерству оборони повноваження визначати процедури та стандарти для надання домедичної та медичної допомоги, орієнтуючись на критерії НАТО.

Ця законодавча ініціатива уповноважує Міноборони формувати перелік спеціалізованих лікарських засобів, визначати стандарти їх якості та базові вимоги, що будуть використовуватися українськими військовими під час бойових дій.

Впровадження закону про медичне забезпечення ЗСУ забезпечить військові частини необхідними та якісними медичними засобами. Він спрямований на підвищення ефективності медичного забезпечення в ЗСУ, включаючи уніфікацію методів лікування у медичних установах Міноборони, визначення професійних медичних кваліфікацій та затвердження переліків лікарських засобів та медичного обладнання, що відповідатимуть уніфікованим стандартам.

Довідка

Основна функція стандартів НАТО – взаємосумісність збройних сил. Ця мета закріплена у Хартії про особливе партнерство між Україною і НАТО, підписаній у 1997 році. Стандарти НАТО регламентують різні сфери діяльності складових сектору безпеки і оборони – від спільної термінології до уніфікації технічних процесів, взаємосумісності озброєння та військової техніки, процедур управління військами та повсякденної діяльності збройних сил членів Альянсу та країн-партнерів.

Військовий стандарт встановлює для загального і неодноразового використання правила та настанови щодо діяльності у сфері оборони і спрямований на досягнення оптимального рівня упорядкування у певній сфері.

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