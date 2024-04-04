В Минобороны рассказали, сколько с начала 2024 года приняли стандартов НАТО

В 1 квартале 2024 года в Министерстве обороны, Вооруженных Силах Украины и других составляющих сектора безопасности и обороны государства было принято 54 военных стандарта (больше всего в марте – 37). Около десятка из них — это стандарты НАТО.

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Об этом сообщила пресс-служба Минобороны со ссылкой на заместителя министра обороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка.

Он отметил, что речь идет, в частности, о военных стандартах эксплуатации вооружения и военной техники, безопасности хранения боеприпасов и взрывчатых веществ, управления войсками, применения коммуникационных и информационных систем, а также стандартов качества товаров, инженерного, авиационного и медицинского обеспечения и других.

"Внедрение этих стандартов, основанных на соответствующих основополагающих стандартах НАТО, повышает эффективность Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны Украины", - пояснил генерал-лейтенант.

Также он отметил, что из 54 военных стандартов, принятых с начала 2024 года, 8 — это стандарты, предусмотренные целями партнерства Украина — НАТО.

Они касаются, в частности, проведения тактических сухопутных операций; химической, биологической, радиологической и ядерной защиты; транспортного обеспечения перевозок; медицинского обеспечения; применения коммуникационных и информационных систем.

По словам Гаврилюка, Украина четко придерживается взятых на себя обязательств даже в условиях широкомасштабной войны. Введение стандартов НАТО предусмотрено планом приоритетных действий правительства в 2024 году.

"Напомню, что в рамках пакета Целей партнерства Украины с НАТО нашей стране было предложено ввести к 2025 году 219 стандартов Альянса. В целом, по состоянию на январь 2024 года, в Североатлантическом альянсе действовало 1135 стандартов. В настоящее время из рекомендованных 219 стандартов НАТО Украина уже ввела 190 (еще 128 стандартов мы ввели в инициативном порядке). До конца 2024 года планируем принять еще около 40 стандартов Альянса в составляющих сектора безопасности и обороны", – уточнил замминистра обороны Украины.

В Минобороны напомнили, что численность стандартов НАТО не является константой. Стандарты постоянно пересматриваются и изменяются, в них добавляются новые, а некоторые отменяются или пересматриваются.

Напомним, по состоянию на начало 2024 года в Министерстве обороны, Вооруженных силах и других составляющих оборонного сектора Украины было введено 309 стандартов НАТО – больше, чем принято в некоторых государствах-членах НАТО, присоединившихся к Альянсу во время последней волны расширения.

Медицинское обеспечение ВСУ по стандартам НАТО

Напомним, 1 марта президент Владимир Зеленский подписал закон о медицинском обеспечении ВСУ по стандартам НАТО. Согласно карточке законопроекта №10343, он предоставляет Министерству обороны полномочия определять процедуры и стандарты для оказания домедицинской и медицинской помощи, ориентируясь на критерии НАТО.

Эта законодательная инициатива уполномочивает Минобороны формировать список специализированных лекарственных средств, определять стандарты их качества и базовые требования, которые будут использоваться украинскими военными во время боевых действий.

Введение закона о медицинском обеспечении ВСУ обеспечит воинские части необходимыми и качественными медицинскими средствами. Он направлен на повышение эффективности медицинского обеспечения в ВСУ, включая унификацию методов лечения в медицинских учреждениях Минобороны, определение профессиональных медицинских квалификаций и утверждение перечня лекарственных средств и медицинского оборудования, которые будут соответствовать унифицированным стандартам.

Справка

Основная функция стандартов НАТО – взаимосовместимость вооруженных сил. Эта цель закреплена в Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО, подписанной в 1997 году. Стандарты НАТО регламентируют различные сферы деятельности составляющих сектора безопасности и обороны – от общей терминологии до унификации технических процессов, взаимосовместимости вооружения и военной техники, процедур управления войсками и повседневной деятельности вооруженных сил НАТО и стран-партнеров.

Военный стандарт устанавливает для общего и неоднократного использования правила и установки по деятельности в сфере обороны и направлен на достижение оптимального уровня упорядочения в определенной сфере.

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