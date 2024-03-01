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Политика
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Минобороны утвердило план мероприятий по реализации программы сотрудничества с НАТО на 2024 год

Рустем Умеров
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: пресс-служба Минобороны

Глава ведомства Рустем Умеров подписал План мероприятий Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины по реализации аГНП на 2024 год.

Об этом говорится на сайте Минобороны.

Адаптированная Годовая национальная программа сотрудничества Украина – НАТО (аГНП) разработана для выполнения договоренностей по результатам Вильнюсского саммита НАТО. Ключевым приоритетом аГНП является реформирование сектора безопасности и обороны Украины.

"Министерство обороны Украины как координатор сил обороны должно обеспечить системные изменения на пути к вступлению в НАТО. Следовательно, выполнение мероприятий по аГНП является одним из приоритетов. Меры программы, разработанные ведомством, учитывают рекомендации экспертов НАТО", - сообщил Рустем Умеров.

Как отметили в Минобороны, согласованный план предусматривает более 50 мер Минобороны в рамках 17 целей, которые должны быть выполнены в течение этого года. Основные индикаторы 2024 года, в частности, касаются:

  • разработка Приоритетного пакета возможностей и Первоначального перечня требований к взаимосовместимости с НАТО;
  • внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления демократического гражданского контроля над ВСУ, усовершенствования объединенного руководства силами обороны государства и планирования в сфере безопасности и обороны Украины;
  • завершение трансформации системы командования и управления в соответствии с принципами и стандартами НАТО;
  • внедрение новой модели совместного управления в системе Минобороны;
  • обеспечение эффективного функционирования закупочных агентств Минобороны;
  • разработка национальных документов на основе стандартов НАТО;
  • образование Совместного центра Украина – НАТО по анализу, подготовке и образованию (JATEC);
  • анализ законодательства в области безопасности и обороны на соответствие нормативно-правовым документам НАТО.

Минобороны разрабатывало план мероприятий аГНП во взаимодействии с правительственным офисом вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины О. Стефанишиной и Международным секретариатом НАТО для обеспечения целостности и интегрированности документа.

"Максимальное внимание было уделено измеренности и процессу мониторинга выполнения мероприятий. Вместе с тем, документ остается гибким инструментом, который подлежит ежегодному пересмотру приоритетов на основе динамики ситуации безопасности и связанных с ней событий", - подчеркнул заместитель министра обороны Украины Станислав Гайдер.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, в ноябре 2023 года бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен выдвинул предложение о возможном присоединении Украины к военному альянсу, но без оккупированных Россией территорий. Такую ситуацию президент Владимир Зеленский считает нереальной и исключает возможность вступления Украины в Альянс на таких условиях.

Добавим, что руководство Украины было разочаровано, когда под давлением США и Германии НАТО на своем саммите в 2023 году обнародовало заявление о том, что Украине будет предложено приглашение, когда это позволят условия, фактически отклонив запрос Украины предоставить конкретную дату.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что возможность присоединения Украины к НАТО во время войны исключена, поскольку это автоматически втянет альянс в войну с Россией.

При этом в Офисе президента ожидают, что Украина получит приглашение в НАТО в 2024 году – на саммите Альянса в Вашингтоне.

Автор:
Ольга Колесниченко