Страны НАТО и Украина создадут общий аналитический учебно-образовательный центр

На последнем заседании Совета Украина-НАТО при участии министров обороны стран было объявлено о создании совместного центра по анализу, подготовке и образованию (Joint Analysis, Training and Education Centre, JATEC), который станет первым общим институтом между НАТО и Украиной.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Целью центра является достижение полной взаимосовместимости между вооруженными силами Украины и военными силами стран-членов альянса.

Согласно сообщению, основными задачами JATEC будут анализ и обобщение оборонного опыта, усовершенствование системы подготовки и образования, а также содействие развитию способностей и повышению взаимодействия между украинскими силами обороны и военными НАТО.

"Это первый совместный институт альянса и Украины. Финальная цель - достижение полной взаимосовместимости Вооруженных Сил Украины и сил стран НАТО", - заявил заместитель министра обороны Украины по институциональному развитию Станислав Гайдер.

Как пишет "Интерфакс-Украина", данный центр будет создан в Польше.

"Сегодня мы решили создать новый совместный аналитический, учебный и образовательный центр НАТО-Украина в Быдгоще в Польше. Это позволит Украине поделиться уроками, полученными с российской войны, и создаст структуру, которая позволит украинским Вооруженным силам учиться и тренироваться вместе со своими коллегами. из союзников", - сказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, уже принято политическое решение, детали реализации которого будут позже.

"Мы продолжим поддерживать Украину ради безопасности Украины и нашей безопасности", - подчеркнул Столтенберг.

Что такое Совет Украина-НАТО

Совет Украина-НАТО – это новый уровень отношений и взаимодействия , когда Украина еще не будет членом Альянса, но будет находиться во всех комитетах и во всех представительных заседаниях с правом поднимать вопросы, прописанные в соответствующих соглашениях.

Первое заседание Совета состоялось 12 июля – во время саммита НАТО в Вильнюсе.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг отмечал, что Совет может быть созван для кризисных консультаций. Ответные встречи не могут быть заблокированы отдельными союзниками, как это было с заседаниями Комиссии Украина-НАТО, которые несколько лет не давала проводить Венгрия из-за претензий к украинскому закону об образовании.