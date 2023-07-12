Столтенберг рассказал, сможет ли Венгрия или другое государство заблокировать Совет Украина-НАТО

Новосозданный Совет Украина-НАТО – это мощный политический инструмент, работа которого не может блокироваться отдельными его участниками или странами-членами Альянса. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает "Укринформ".

На вопрос о том, не будет ли блокировок работы Совета, как это было с заседаниями Комиссии Украина-НАТО, он ответил:

"Председательство в Совете буду осуществлять я, как генеральный секретарь НАТО, и я могу созвать встречу этого Совета. Поэтому это не может быть заблокировано отдельными союзниками или членами этого Совета. Он также может быть созван отдельными странами-членами для кризисных консультаций. Например, если президент [Украина Владимир] Зеленский захочет созвать встречу Совета НАТО-Украина, он может это сделать, и это не может быть заблокировано. Потому что мы встречаемся как равные, и мы решаем, что рассматривать".

Генсек НАТО отметил, что "это мощный политический инструмент для дальнейшей политической интеграции и принятия решений".

Чем отличается Совет Украина-НАТО от Комиссии?

В 1997 году была создана Комиссия Украина-НАТО – форум для консультаций по вопросам безопасности, представляющих общий интерес.

Последнее ее заседание на уровне министров иностранных дел состоялось в апреле 2023 года, а на уровне министров обороны – в июне. До этого был нескольколетний перерыв, ведь мероприятия блокировала Венгрия, имеющая претензии к украинскому закону об образовании.

После июньского заседания министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал, что формат встреч в виде Комиссии Украина-НАТО заменят на формат Совета. Это новый уровень отношений и взаимодействия, когда Украина еще не будет членом Альянса, но будет находиться во всех комитетах и во всех представительных заседаниях с правом поднимать вопросы, прописанные в соответствующих соглашениях.

Первое заседание Совета было назначено на сегодня, 12 июля, когда проходит второй день саммита НАТО в Вильнюсе.