Столтенберг розповів, чи зможе Угорщина чи інша держава заблокувати Раду Україна-НАТО

Новостворена Рада Україна-НАТО – це потужний політичний інструмент, робота якого не може блокуватися окремими її учасниками або країнами-членами Альянсу. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає "Укрінформ".

На питання про те, чи не буде блокувань роботи Ради, як це було із засіданнями Комісії Україна-НАТО, він відповів:

"Головування в Раді буду здійснювати я, як генеральний секретар НАТО, і я можу скликати зустріч цієї Ради. Тож це не може бути заблоковано окремими союзниками або членами цієї Ради. Вона також може бути скликана окремими країнами-членами для кризових консультацій. Наприклад, якщо президент [України Володимир] Зеленський захоче скликати зустріч Ради НАТО-Україна, він може це зробити, і це не може бути заблоковано. Тому що ми зустрічаємося як рівні, і ми вирішуємо, що розглядати".

Генсек НАТО зауважив, що "це потужний політичний інструмент для подальшої політичної інтеграції та для прийняття рішень".

Чим відрізняється Рада Україна-НАТО від Комісії?

У 1997 році була створена Комісія Україна-НАТО – форум для консультацій із питань безпеки, які становлять спільний інтерес.

Останнє її засідання на рівні міністрів закордонних справ відбулося в квітні 2023 року, а на рівні міністрів оборони – в червні. До цього була кількарічна перерва, адже заходи блокувала Угорщина, яка має претензії до українського закону про освіту.

Після червневого засідання міністр оборони України Олексій Резніков анонсував, формат зустрічей у вигляді Комісії Україна-НАТО замінять на формат Ради. Це новий рівень стосунків та взаємодії, коли Україна ще не буде членом Альянсу, але перебуватиме у всіх комітетах й у всіх представницьких засіданнях з правом порушувати питання, які прописані у відповідних угодах.

Перше засідання Ради було призначене на сьогодні, 12 липня, коли триває другий день саміту НАТО у Вільнюсі.