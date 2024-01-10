На Совете "Украина-НАТО" союзники пообещали предоставить сотни ракет для ПВО

10 января во время заседания Совета "Украина-НАТО" члены альянса пообещали Киеву продолжать оказывать помощь в укреплении противовоздушной обороны и совместно закупить ракеты для зенитных систем.

Об этом говорится в сообщении НАТО.

Согласно сообщению, союзники закупят до 1000 ракет для ПВО Patriot и Skynex, которые недавно поставила в Украину Германия, а также дополнительные ракеты для ПВО IRIS-T. Часть этих ракет НАТО оставит себе, чтобы пополнить запасы, а остальное отдаст Украине.

"Сегодня члены Альянса четко дали понять, что они будут продолжать оказывать Украине значительную военную, экономическую и гуманитарную помощь, и многие члены Альянса наметили планы предоставить миллиарды евро дополнительному потенциалу в 2024 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча проходила на уровне послов и была созвана по просьбе Украины. Председательствовал в Совете генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"НАТО решительно осуждает российские ракетные и беспилотные атаки на украинских гражданских, в том числе с оружием из Северной Кореи и Ирана. (…) Пока Москва усиливает свои удары по украинским городам и мирным жителям, союзники по НАТО усиливают противовоздушную оборону Украины", - сказал он. Столтенберг.

Напомним, Совет Украина-НАТО был создан на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года и служит форумом для совместных консультаций, принятия решений и деятельности между НАТО и Украиной.

Напомним, Великобритания также усилит противовоздушную оборону Украины после смертоносных авиаударов, которые Россия нанесла 29 декабря. Для этого страна пришлет Киеву сотни ракет ПВО британского производства