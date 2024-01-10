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На Раді "Україна-НАТО" союзники пообіцяли надати сотні ракет для ППО

На Раді "Україна-НАТО" союзники пообіцяли надати сотні ракет для ППО
Союзники пообіцяли надати сотні ракет для ППО. Фото: пресслужба НАТО

10 січня під час засідання Ради "Україна-НАТО" члени альянсу пообіцяли Києву продовжувати надавати допомогу у зміцненні протиповітряної оборони та спільно закупити ракети для зенітних систем.

Про це йдеться в повідомленні НАТО.

Згідно з повідомленням, союзники закуплять до 1000 ракет для ППО Patriot і Skynex, які нещодавно поставила в Україну Німеччина, а також додаткові ракети для ППО IRIS-T. Частину з цих ракет НАТО залишить собі, щоб поповнити запаси, а решту віддасть Україні.

"Сьогодні члени Альянсу чітко дали зрозуміти, що вони продовжуватимуть надавати Україні значну військову, економічну та гуманітарну допомогу, і багато членів Альянсу окреслили плани надати мільярди євро додаткового потенціалу у 2024 році", - йдеться в повідомленні.  

Зазначається, що зустріч проходила на рівні послів і була скликана на прохання України. Головував у Раді генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. 

"НАТО рішуче засуджує російські ракетні та безпілотні атаки на українських цивільних, у тому числі зі зброєю з Північної Кореї та Ірану. (…) Поки Москва посилює свої удари по українських містах і мирних жителях, союзники по НАТО посилюють протиповітряну оборону України", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, Рада Україна-НАТО була створена на саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року і слугує форумом для спільних консультацій, прийняття рішень і діяльності між НАТО та Україною.

Нагадаємо, Великобританія також посилить протиповітряну оборону України після смертоносних авіаударів, які Росія завдала 29 грудня. Для цього країна надішле Києву сотні ракет ППО британського виробництва

Автор:
Тетяна Гойденко