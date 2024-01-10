На Раді "Україна-НАТО" союзники пообіцяли надати сотні ракет для ППО

10 січня під час засідання Ради "Україна-НАТО" члени альянсу пообіцяли Києву продовжувати надавати допомогу у зміцненні протиповітряної оборони та спільно закупити ракети для зенітних систем.

Про це йдеться в повідомленні НАТО.

Згідно з повідомленням, союзники закуплять до 1000 ракет для ППО Patriot і Skynex, які нещодавно поставила в Україну Німеччина, а також додаткові ракети для ППО IRIS-T. Частину з цих ракет НАТО залишить собі, щоб поповнити запаси, а решту віддасть Україні.

"Сьогодні члени Альянсу чітко дали зрозуміти, що вони продовжуватимуть надавати Україні значну військову, економічну та гуманітарну допомогу, і багато членів Альянсу окреслили плани надати мільярди євро додаткового потенціалу у 2024 році", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зустріч проходила на рівні послів і була скликана на прохання України. Головував у Раді генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"НАТО рішуче засуджує російські ракетні та безпілотні атаки на українських цивільних, у тому числі зі зброєю з Північної Кореї та Ірану. (…) Поки Москва посилює свої удари по українських містах і мирних жителях, союзники по НАТО посилюють протиповітряну оборону України", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, Рада Україна-НАТО була створена на саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року і слугує форумом для спільних консультацій, прийняття рішень і діяльності між НАТО та Україною.

Нагадаємо, Великобританія також посилить протиповітряну оборону України після смертоносних авіаударів, які Росія завдала 29 грудня. Для цього країна надішле Києву сотні ракет ППО британського виробництва