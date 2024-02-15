Країни НАТО та Україна створять спільний аналітичний навчально-освітній центр

На останньому засіданні Ради Україна-НАТО за участі міністрів оборони країн, було оголошено про створення спільного центру з аналізу, підготовки та освіти (Joint Analysis, Training and Education Centre, JATEC), що стане першою спільною інституцією між НАТО та Україною.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Метою центру є досягнення повної взаємосумісності між Збройними Силами України та військовими силами країн-членів альянсу.

Згідно з повідомленням, основними завданнями JATEC будуть аналіз та узагальнення оборонного досвіду, вдосконалення системи підготовки та освіти, а також сприяння розвитку спроможностей та підвищенню взаємодії між українськими силами оборони та військовими НАТО.

"Це перша спільна інституція альянсу та України. Фінальна ціль – досягнення повної взаємосумісності Збройних Сил України та сил країн НАТО", – заявив заступник міністра оборони України з інституційного розвитку Станіслав Гайдер.

Як пише "Інтерфакс-Україна", даний центр буде створено у Польщі.

"Сьогодні ми вирішили створити новий спільний аналітичний, навчальний та освітній центр НАТО-Україна в Бидгощі у Польщі. Це дасть змогу Україні поділитися уроками, отриманими з російської війни, та створить структуру, яка дасть змогу українським Збройним силам навчатися і тренуватися разом зі своїми колегами із союзників", - сказав генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг.

За його словами, вже ухвалено політичне рішення, деталі реалізації якого будуть пізніше.

"Ми продовжимо підтримувати Україну заради безпеки України та нашої безпеки", - наголосив Столтенберг.

Що таке Рада Україна-НАТО?

Рада Україна-НАТО – це новий рівень стосунків та взаємодії, коли Україна ще не буде членом Альянсу, але перебуватиме у всіх комітетах й у всіх представницьких засіданнях з правом порушувати питання, які прописані у відповідних угодах.

Перше засідання Ради відбулося 12 липня – під час саміту НАТО у Вільнюсі.

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг зазначав, що Рада може бути скликана для кризових консультацій. Відповідні зустрічі не можуть бути заблоковані окремими союзниками, як це було із засіданнями Комісії Україна-НАТО, які кілька років не давала проводити Угорщина через претензії до українського закону про освіту.