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Міноборони затвердило план заходів із реалізації програми співробітництва з НАТО на 2024 рік

Рустем Умєров
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: пресслужба Міноборони

Очільник відомства Рустем Умєров підписав План заходів Міністерства оборони та Збройних Сил України з реалізації аРНП на 2024 рік.

Про це йдеться на сайті Міноборони.

Адаптована Річна національна програма співробітництва Україна – НАТО (аРНП) розроблена на виконання домовленостей за результатами Вільнюського саміту НАТО. Ключовим пріоритетом аРНП є реформування сектору безпеки та оборони України.

"Міністерство оборони України як координатор сил оборони має забезпечити системні зміни на шляху до вступу в НАТО. Відтак, виконання заходів по аРНП є одним із пріоритетів. Заходи програми, які були розроблені відомством, враховують рекомендації експертів НАТО", - повідомив Рустем Умєров.

Як зазначили в Міноборони, погоджений план передбачає більше 50 заходів Міноборони в рамках 17 цілей, які мають бути виконані протягом цього року. Основні індикатори 2024 року, зокрема стосуються:

  • опрацювання Пріоритетного пакету спроможностей та Початкового переліку вимог до взаємосумісності з НАТО;
  • внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення демократичного цивільного контролю над ЗСУ, удосконалення об’єднаного керівництва силами оборони держави та планування у сфері безпеки й оборони України;
  • завершення трансформації системи командування та управління відповідно до принципів та стандартів НАТО;
  • запровадження нової моделі спільного урядування в системі Міноборони;
  • забезпечення ефективного функціонування закупівельних агенцій Міноборони; 
  • розробка національних документів на основі стандартів НАТО;
  • утворення Спільного центру Україна – НАТО з аналізу, підготовки та освіти (JATEC);
  • аналіз законодавства у сфері безпеки й оборони на відповідність нормативно-правовим документам НАТО.

Міноборони розробляло план заходів аРНП у взаємодії з урядовим офісом віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України О. Стефанішиної та Міжнародним секретаріатом НАТО для забезпечення цілісності та інтегрованості документа.

"Максимальна увага була приділена вимірюваності та процесу моніторингу виконання заходів. Разом з тим, документ залишається гнучким інструментом, який підлягає щорічному перегляду пріоритетів на основі динаміки безпекової ситуації та пов’язаних з нею подій", - наголосив заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер.

Вступ України в НАТО

Нагадаємо, у листопаді 2023 року колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен висунув пропозицію щодо можливого приєднання України до військового альянсу, але без окупованих Росією територій. Таку ситуацію президент Володимир Зеленський вважає нереальною і відкидає можливість вступу України до Альянсу на таких умовах.

Додамо, що керівництво України було розчароване, коли під тиском США та Німеччини НАТО на своєму саміті у 2023 році оприлюднила заяву про те, що Україні буде запропоновано запрошення, коли це дозволять умови, фактично відхиливши запит України надати конкретну дату.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що можливість приєднання України до НАТО під час війни виключена, оскільки це автоматично втягне альянс у війну з Росією.

При цьому, в Офісі президента очікують, що Україна отримає запрошення в НАТО в 2024 році – на саміті Альянсу в Вашингтоні.

Автор:
Ольга Колесніченко