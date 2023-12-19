Зеленський: "Сигнали щодо часткової участі України в НАТО - маячня"

Президент Володимир Зеленський вважає нереальним і відкидає можливість вступу України в НАТО з нерозповсюдженням колективних гарантій безпеки на окуповані Росією території. Про це він заявив на пресконференції. Наводимо думку глави держави з цього питання повністю.

Щодо НАТО: ми знаємо, що це для нас - найпотужніший варіант. Нас не запрошують в НАТО. І сигнали щодо часткової участі - чесно кажучи, маячня. [Це] не образливо до тих, хто про це говорить, - щоб вони зрозуміли. Чому? Для мене - це просто десь зараз якісь такі меседжі лунають. Ми ж жожного разу не отримували таку пропозицію, жодного разу від жодного з партнерів.

Чесно кажучи, дуже складно уявити собі, як це може бути. Розумієте, якщо людина (якщо вона людина) із Москви каже: "цілі СВО - незмінні", це сигнал, що миру людина не хоче. Ну правда? Він же каже: "цілі є, ми продовжуємо йти до них", миру не хоче.

Давайте уявимо собі, що буде, якщо частина України буде в НАТО. Я думаю, що це високі ризики для нас, тому що я впевнений, що якщо частина України буде в НАТО, то - ви ж сигнали чули також про Фінляндію - це значить, що він увійде і почнеться війна з НАТО.

І ось тут буде запитання: чи будуть вступати країни в НАТО за частину української території, яка має той чи інший статус в НАТО - не повністю, а "якийсь" статус в НАТО? Ми ж не визнаємо з вами території, які окуповані, російськими.

Тобто це буде говорити, що ми з вами не зовсім в НАТО. Тобто частина наша якимось чином, в якомусь статусі в безпековому союзі, а частину ми не визнаємо, що вона російська - ми ніколи це не визнаємо, це ж зрозуміло. Тому я вам так і сказав: мені здається, що це фантазія.

"Неповноцінне" членство України в НАТО

Нагадаємо, що в листопаді колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен висловив думку щодо доцільності можливого отримання Україною членства в альянсі без розповсюдження гарантій безпеки на окуповані наразі Росією території.

Зеленський це питання особисто не коментував, але радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив тоді, що ідея є "дивною" і нереалістичною, зокрема через недоговороспроможність РФ, і лиш спровокує останню на подальшу ескалацію.

Нагадаємо також, що ще у серпні начальник штабу НАТО Стіан Єнссен припустив, що Україна може отримати членство в альянсі, але для цього їй доведеться віддати окуповані території Росії, оскільки це може бути одним з етапів закінчення війни.

У Міністерстві закордонних справ України тоді заявили, що такі розмови є абсолютно неприйнятними, а "свідома чи несвідома участь посадовців НАТО у формуванні наративу про можливість відмови України від своїх територій грає на руку Росії".

Путін загрожує Фінляндії проблемами

Нагадаємо також, що напередодні президент Росії Володимир Путін заявив на телебаченні, що його країна не мала суперечок із сусідньою Фінляндією, зокрема територіального характеру, оскільки вони були "вирішені в середині XX сторіччя", але "тепер будуть, тому що ми тепер створюватимемо Ленінградський військовий округ і концентруватимемо там певні військові підрозділи".

Зазначимо, що за наслідками війни між СРСР як агресором та Фінляндією взимку 1939/1940 років остання перед загрозою повного захоплення країни погодилася віддати близько 10% своєї території, головним чином в регіоні Карелія.

Під час другої радянсько-фінської війни Фінляндія, що стала союзником нацистської Німеччини, змогла тимчасово взяти під контроль навіть значно більшу територію Карелії, але за результатами цієї війни втратила вже не тільки їх, а й північний регіон Петсамо, через що втратила вихід до Баренцового моря.

Після російського вторгнення в Україну в 2022 році Фінляндія разом зі Швецією вирішили вступити в НАТО і вже 29 червня одночасно були запрошені до альянску, 4 липня завершили переговори, а наступного дня підписали протоколи про вступ до альянсу.

Втім, повноцінним членом НАТО Фінляндія стала лише з 4 квітня 2023 року, після схвалення її вступу всіма іншими членами блоку. Швеція ж наразі так членом і не стала, оскільки її вступ досі не ратифікований Туреччиною та Угорщиною.