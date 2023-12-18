В ISW пояснили, навіщо Путін став погрожувати Фінляндії

Заяви лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна про те, що Росія не хоче воювати з НАТО, дуже схожі на наполегливі переконання Кремля напередодні 24 лютого про те, що Росія не планує нападати на Україну.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 17 грудня Путін дав розширене інтерв’ю російському державному телеканалу «Россия 1», в якому він спробував спростувати попередження президента США Джо Байдена про те, що Росія в майбутньому нападе на країну НАТО, якщо виграє війну в Україні.

Путін стверджував, що Росія не має жодних геополітичних, економічних, військових чи територіальних причин воювати з НАТО, і що Росія зацікавлена в розвитку відносин з державами-членами НАТО.

Після цього нібито запевнення Путін звинуватив країни-члени НАТО в тому, що вони штучно створили конфлікт між Росією та Фінляндією і «затягнули» Фінляндію в Альянс. Російський диктатор заявив, що з Фінляндією «будуть проблеми» і що вступ Фінляндії до НАТО спонукав російських чиновників почати формування Ленінградського військового округу (ЛВО) і зосередити військові частини на північному заході Росії.

В ISW вважають, що запевнення Путіна щодо його мирних намірів щодо НАТО є марними в контексті загроз, які він і кремлівські експерти останнім часом висувають на адресу країн-членів НАТО. Путін пригрозив Польщі, заявивши, що Росія відповість «усіма засобами», які вона має, після того, як Варшава направила війська до білорусько-польського кордону через передислокацію бойовиків ПВК «Вагнера» до Білорусі. Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв пригрозив, що у Росії є «можливість діяти проти всіх у країнах НАТО», коментуючи підтримку Заходом українських ударів по окупованому Криму. Також Медведєв погрожував Польщі в листопаді, коли заявив, що Росія вважає Варшаву «небезпечним ворогом», який може втратити свою «державність».

Крім того, один російський пропагандист на державному телебаченні припустив, що наступними військовими цілями для Росії стануть країни Балтії, і що вони впадуть незабаром після України.

"Російський пропагандист Володимир Соловйов, Медведєв та інші експерти постійно погрожують застосувати ядерну зброю проти Сполучених Штатів та інших країн НАТО. Ці загрози є частиною давніх наративів Росії про атаку на НАТО, які передували заявці Фінляндії та її прийнятті в Альянс 4 квітня", - зауважують в ISW.

Аналітики підкреслюють, що заяви російських експертів не становлять військової загрози для країн НАТО, але вони є важливими для розуміння останніх заяв Путіна.

"Слова Путіна про те, що Росія не зацікавлена у вторгненні в НАТО, також дуже схоже на наполегливі заяви Кремля наприкінці 2021 і на початку 2022 року — у тому числі й напередодні вторгнення — про те, що Росія не мала наміру вторгатися в Україну. Це інтерв’ю, ймовірно, було навмисною спробою посилити спроби Кремля спотворити нову вигадану загрозу для РФ", - зауважують аналітики.

Вони наголошують, що Путін намагається послабити НАТО протягом двох десятиліть, і напередодні вторгнення в Україну наказав Міністерству закордонних справ (МЗС) Росії в грудні 2021 року висунути ультиматуми США та НАТО, вимагаючи від НАТО «гарантій безпеки» та зобов’язань не розширюватися.

Крім того, Путін хоче, щоб НАТО визнала претензії, вимоги та передбачувану сферу впливу Росії, і неодноразово заявляв про намір Росії покласти край «гегемонії США».

"Путін продовжує вірити в те, що Захід слабшає по відношенню до Росії протягом останніх двох десятиліть — цю точку зору диктатор висловлює принаймні з 2014 року. Путін почав повномасштабне вторгнення в Україну частково тому, що вважав НАТО слабким, а не тому, що Кремль відчував військову загрозу з боку НАТО. Путін поважає лише військову силу, яку, на його думку, Сполучені Штати та НАТО не будуть використовувати для захисту України, і, можливо, очікує, що підтримка України Заходом зазнає краху", - констатують в ISW.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін 14 грудня під час пресконференції не зміг окреслити строки закінчення війни, яку він розпочав 24 лютого 2022 року, та заявив про наміри окупувати нові території України.