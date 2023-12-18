В ISW объяснили, зачем Путин стал угрожать Финляндии

Заявления лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина о том, что Россия не хочет воевать с НАТО, очень похожи на упорные убеждения Кремля накануне 24 февраля о том, что Россия не планирует нападать на Украину.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что 17 декабря Путин дал расширенное интервью российскому государственному телеканалу Россия 1, в котором он попытался опровергнуть предупреждение президента США Джо Байдена о том, что Россия в будущем нападении на страну НАТО, если выиграет войну в Украине.

Путин утверждал, что у России нет геополитических, экономических, военных или территориальных причин воевать с НАТО, и что Россия заинтересована в развитии отношений с государствами-членами НАТО.

После этого якобы уверения Путин обвинил страны-члены НАТО в том, что они искусственно создали конфликт между Россией и Финляндией и «затянули» Финляндию в Альянс. Российский диктатор заявил, что с Финляндией "будут проблемы" и что вступление Финляндии в НАТО побудило российских чиновников начать формирование Ленинградского военного округа (ЛВО) и сосредоточить воинские части на северо-западе России.

В ISW считают, что заверения Путина относительно его мирных намерений по НАТО бесполезны в контексте угроз, которые он и кремлевские эксперты в последнее время выдвигают в адрес стран-членов НАТО. Путин пригрозил Польше, заявив, что Россия ответит «всеми средствами», которые у нее есть, после того, как Варшава направила войска к белорусско-польской границе из-за передислокации боевиков ППК «Вагнера» в Беларусь. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев пригрозил, что у России есть «возможность действовать против всех в странах НАТО», комментируя поддержку Западом украинских ударов по оккупированному Крыму. Также Медведев угрожал Польше в ноябре, когда заявил, что Россия считает Варшаву «опасным врагом», который может лишиться своей «государственности».

Кроме того, один российский пропагандист на государственном телевидении предположил, что следующими военными целями для России станут страны Балтии и что они упадут вскоре после Украины.

"Российский пропагандист Владимир Соловьев, Медведев и другие эксперты постоянно угрожают применить ядерное оружие против Соединенных Штатов и других стран НАТО. Эти угрозы являются частью давних нарративов России об атаке на НАТО, предшествовавших заявке Финляндии и ее принятию в Альянс 4 апреля", - замечают в ISW.

Аналитики подчеркивают, что заявления российских экспертов не представляют военной угрозы для стран НАТО, но они важны для понимания последних заявлений Путина.

"Слова Путина о том, что Россия не заинтересована во вторжении в НАТО, также очень похоже на упорные заявления Кремля в конце 2021 и в начале 2022 года — в том числе и накануне вторжения — о том, что Россия не собиралась вторгаться в Украину. Это интервью, вероятно, было преднамеренной попыткой усилить попытки Кремля исказить новую вымышленную угрозу для РФ", - отмечают аналитики.

Они отмечают, что Путин пытается ослабить НАТО в течение двух десятилетий, и накануне вторжения в Украину приказал Министерству иностранных дел (МИД) России в декабре 2021 года выдвинуть ультиматумы США и НАТО, требуя от НАТО «гарантий безопасности» и обязательств не расширяться.

Кроме того, Путин хочет, чтобы НАТО признало претензии, требования и предполагаемую сферу влияния России, и неоднократно заявлял о намерении России положить конец «гегемонии США».

"Путин продолжает верить в то, что Запад ослабевает по отношению к России за последние два десятилетия — эту точку зрения диктатор выражает по крайней мере с 2014 года. Путин начал полномасштабное вторжение в Украину отчасти потому, что считал НАТО слабым, а не потому, что Кремль чувствовал Путин уважает лишь военную силу, которую, по его мнению, Соединенные Штаты и НАТО не будут использовать для защиты Украины, и, возможно, ожидает, что поддержка Украины Западом терпит крах", - констатируют в ISW.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин 14 декабря во время пресс-конференции не смог определить сроки окончания войны, которую он начал 24 февраля 2022 года, и заявил о намерениях оккупировать новые территории Украины.