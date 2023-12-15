В ISW проанализировали заявления Путина о войне и последующей мобилизации

Российский диктатор Владимир Путин 14 декабря во время пресс-конференции не смог определить сроки окончания войны, которую он начал 24 февраля 2022 года, и заявил о намерениях оккупировать новые территории Украины.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что Путин регулярно воздерживался от глубоких обсуждений войны на резонансных мероприятиях в течение 2022 года, что свидетельствует о том, что он не уверен в своей способности формировать российское информационное пространство.

Цели войны

Во время своего выступления Путин не предложил новый подход к войне, не описал, как Россия собирается добиться победы в Украине, и не уточнил, какой будет победа России. Многие заявления российского диктатора повторяют старые кремлевские нарративы.

Путин повторил свои максималистские цели относительно российской войны в Украине, которые намеренно размыты, чтобы изменяться в зависимости от ситуации на фронте. На вопрос о том, такие же цели России в Украине, Путин ответил, что цели России не изменились и включают "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины и навязывание Украине "нейтрального статуса".

"Российский нарратив о "денацификации" - это завуалированные призывы к смене власти - требования устранения избранного украинского правительства и замены его правительством, приемлемым для Кремля. А "демилитаризация" состоит в том, чтобы лишить Украину средств для самообороны и позволить России навязывать свою волю Украине силой, когда Кремль этого захочет", - объясняют в ISW.

Последующая аннексия территорий Украины

Путин еще раз выразил нежелание вести содержательные переговоры с Украиной и заявил, что мир будет только тогда, когда Россия достигнет своих непонятных целей.

«Эти максималистские цели также не исключают аннексии Россией оккупированных украинских территорий или дополнительных территориальных захватов. Эта риторика не устанавливает ограничений для дальнейшей российской экспансии и может быть направлена на то, чтобы позволить Путину ввести новые территориальные цели в Украине, когда он сочтет нужным", - подчеркнули в ISW.

Путин заявил, что страна-агрессор Россия стремится контролировать "весь Черноморский регион", включающий не только оккупированный Крым и Херсонскую область, но и значительные части Николаевской и Одесской областей, повторив выдумки о "геноциде на Донбассе" этнических русских и русскоязычных, как оправдание для вторжение в Украину.

Численность армии РФ в Украине и мобилизация

Путин утверждал, что группировка российских войск в Украине намного больше, чем характеризуют даже российские официальные лица, вероятно, пытаясь устранить постоянные опасения России относительно новой волны мобилизации и деморализовать Запад и Украину.

Путин заявил, что в "зоне боевых действий" находится 617 000 российских военнослужащих, что значительно отличается от 420 000 российских военных, которые, по оценкам украинской разведки, находились в Украине в сентябре 2023 года.

Путин утверждал, что Россия завербовала 486 тысяч человек во время так называемой скрытой мобилизации с начала 2023 года. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев 9 ноября заявил, что с 1 января 2023 года российские военные набрали 410 000 военнослужащих по контракту, добровольцами и призывниками, а 1 декабря позже заявил, что с 1 января российские военные набрали более 452 000 человек.

"Разница в зарегистрированном количестве российских военнослужащих, участвующих в войне, вероятно, связана с разными категориями российского военного персонала и не отражает значительного увеличения армии РФ на линии фронта. Путин назвал эти цифры в ответ на вопрос о второй волне мобилизации и прямо заявил, что эти цифры формирования вооруженных сил показывают, что нет необходимости в следующей волне мобилизации", - считают в ISW.

Ситуация на левом берегу Херсона

Путин также затронул тактическую и оперативную ситуацию на восточном берегу Херсонщины, заявив, что почти все российские силы находятся в "активной стадии действий".

Путин признал, что армия РФ не может выбить украинских военных из Крынок (30 км северо-восточнее города Херсона и 2 км от реки Днепр).

"Комментарий Путина, подчеркивающий неспособность российских войск вытеснить украинские силы с восточного берега, вероятно, также является критикой российского командующего группировкой сил "Днепр" генерал-полковника Михаила Теплинского", - подчеркивают аналитики.

Как считают в Государственном департаменте США, российский диктатор Владимир Путин не согласится на мирные переговоры с Украиной до результатов выборов президента США в ноябре 2024 года.