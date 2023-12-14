Интенсивность атак на фронте уменьшилась из-за плохой погоды - ISW

13 декабря украинские войска продолжали наступление в районе Роботиного на западе Запорожской области и севернее Вербового (9 км восточнее Роботиного), но интенсивность украинских атак уменьшилась из-за выпавшей в этом районе грязь, лед и снег.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

Согласно сообщению, украинские войска также продолжают удерживать позиции в оккупированной Херсонской области на восточном берегу Днепра, несмотря на плохие погодные условия.

Аналитики пишут, что продолжаются бои вблизи Кринок (30 км северо-восточнее Херсона и 2 км от Днепра), при этом российские части 328-го и 337-го полков ВДВ (оба входили в новосформированную 104-ю дивизию ВДВ) продолжали атаковать украинские позиции в Крынках с юго-западного направления. Российские войска продолжают нести потери в технике близ Кринок.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 декабря также заявил, что решение Украины о переходе к оборонным операциям мотивировано зимними погодными условиями. По его словам, зимняя погода замедляет как наступательные, так и оборонные операции и добавил, что в 2023 году не было побед России.

ISW пишет, что 13 декабря российские и украинские источники утверждали, что российские войска недавно продвинулись вблизи Роботиного. Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что подразделения российского за последние несколько дней несколько раз пытались проникнуть в Роботино и им удалось продвинуться всего на 800 метров.

Несколько дней назад украинские подразделения провели успешные локальные контратаки, чем лишили российских войск полного контроля над селом Степное.

Напомним, украинские военные продолжают наземные операции на левобережье Херсонской области. ВСУ укрепляют плацдарм и укрепляют свои группировки.