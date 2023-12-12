Войска РФ контратакуют и продвигаются на нескольких участках фронта – ISW

11 декабря российские войска атаковали украинские позиции на рубеже Купянск — Сватово — Кременная и добились незначительного продвижения вперед. Похожая ситуация происходит и в районе Авдеевки.

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Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры, опубликованные 10 декабря, показывают, что российские войска незначительно продвинулись к юго-востоку от Дибровы (7 км к юго-западу от Кременной). При этом в Генштабе Украины сообщили, что украинские силы отбили по меньшей мере четыре российские атаки на купянском направлении в районе Синьковки (9 км восточнее Купянска) и Петропавловки (7 км восточнее Купянска) и по меньшей мере п' ять российских атак на Лиманском направлении вблизи Макеевки и Терны (17 км к западу от Кременной).

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские войска ведут наступательные действия на Купянском направлении в районе Лимана Первого (12 км северо-восточнее Купянска), Новоселовского (14 км северо-западнее Сватового), Стельмаховки (15 км северо-западнее Сватового) и в Лимане. Сырский также сообщил, что российские военные перебрасывают в штурм вблизи Синьковки штурмовые подразделения, ранее находившиеся в резерве.

Согласно сообщению ISW, российские силы добились незначительных успехов у Широкой Балки (примерно 11 км к западу от Кременной) и атаковали в направлении Ямполевки (17 км к западу от Кременной). На геолокационных кадрах от 10 декабря, якобы виден личный состав российского отряда "Фантом", действующий на Лиманском направлении. В то же время украинские силы контратаковали и закрепились к западу от Широкой Балки.

Также аналитики пишут, что 11 декабря российские войска продолжали наступление в районе Авдеевки и незначительно продвинулись Геолокационные кадры, опубликованные 9 декабря, показывают, что они заняли позиции к востоку от Степного (3 км северо-западнее Авдеевки).

11 декабря российские войска совершили тактическое наступление в районе железной дороги возле Степного и севера Степного, и по не подтвержденной информации вошли в административные границы самой Авдеевки.

Заметим, что российские войска, вероятно, начали наступательные операции на нескольких участках фронта в период сложнейшей погоды осенне-зимнего сезона, пытаясь перехватить и удержать инициативу до выборов президента России в марте 2024 года.