Армия РФ продвинулась под Авдеевкой и на западе Запорожской области, - ISW

8 декабря российские войска вели наступательные операции вблизи Авдеевки и, вероятно, захватили очистные сооружения города. Оккупанты также продвинулись вперед на западе Запорожской области.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что геолокационные кадры, опубликованные 8 декабря, свидетельствуют о том, что российские войска продвинулись к очистным сооружениям к югу от Красногоровки (5 км северо-западнее Авдеевки).

Спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что на Авдеевском направлении воюют более 40 тысяч окупантов и что российские войска передислоцируют резервы подразделений "Шторм-З" и мобилизованный личный состав, которому не хватает подготовки и продовольствия.

Также российские военные блоггеры сообщают, что 7 и 8 декабря оккупанты продвинулись в направлении Новокалинового (13 км к северо-востоку от Авдеевки), к окрестностям Авдеевского коксохимического завода к северо-западу от Авдеевки и в промышленной зоне к юго-востоку от Авдеевки.

Российские военные блоггеры заявили 8 декабря, что российские войска укрепляют позиции в Степном (3 км северо-западнее Авдеевки) и зачищают населенный пункт. Другой русский так называемый военкор утверждал, что русские войска удерживают позиции на восточной окраине Степного.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали восточнее Новобахмутовки (9 км северо-западнее Авдеевки); к югу от Тоненького (5 км к западу от Авдеевки); вблизи Степного, Авдеевки и Первомайского (10 км юго-западнее Авдеевки).

Российские пропагандисты сообщали, что оккупанты атаковали к северу от Авдеевского коксохимического завода и вблизи Очеретиного (15 км к северо-западу от Авдеевки), Новокалинового, Северного (6 км к западу от Авдеевки и промышленной зоны).

Также продолжались позиционные бои на направлениях Водяное (7 км юго-западнее Авдеевки) и Тоненькое.

В ISW отмечают, что сложные погодные условия замедлили темпы российских и украинских операций под Авдеевкой.

По данным аналитиков ISW, российские войска 8 декабря продолжали наступательные действия на западе Запорожской области и продвинулись вперед. Геолокационные кадры, опубликованные 7 декабря, показывают, что российские войска продвигаются к югу от Роботиного в направлении Новопрокоповки (2 км к югу от Роботиного).

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские войска использовали снижение темпов украинских наступательных действий в Запорожской области для реорганизации группировки сил и создания оперативных резервов. Он подчеркнул, что российские войска не могут выделить значительные ресурсы на это направление.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке 9 декабря, на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. ВСУ устойчиво держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отразили 35 атак противника в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Тоненького, Первомайского Донецкой области.

На Запорожском направлении силы обороны отразили все атаки врага, пытавшегося восстановить утраченное положение в районах западнее Вербового Запорожской области.

Почему оккупанты так активно штурмуют Авдеевку

За Авдеевку воевали почти десять лет, и она имеет политическое значение для России, учитывая ее близость к Донецку.

В последние недели российские войска продолжали активно атаковать окрестности Авдеевки. Оккупанты пытаются окружить город, чтобы усложнить логистику ВСУ.

В ноябре российская армия понесла рекордные потери в живой силе, вызванные наступлением на Авдеевку.

По данным разведки Британии, атаки россиян на Авдеевском направлении привели к увеличению потерь оккупантов на 90%.